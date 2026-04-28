SEMPRONIANO – “Un presidio strategico per la sicurezza dell’entroterra grossetano e un segnale tangibile della presenza dello Stato a fianco dei cittadini. È con questo duplice obiettivo che il deputato Fabrizio Rossi, e il sindaco di Semproniano, Luciano Petrucci, hanno inviato alcuni giorni fa una formale richiesta congiunta al Prefetto di Grosseto, S.E. Paola Berardino, e al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Sebastiano Arena, per chiedere il ripristino della Stazione dell’Arma nel comune amiatino”.

È quanto annunciano in una nota congiunta il parlamentare grossetano e il sindaco di Semproniano.

“Nella lettera – evidenziano i due rappresentanti istituzionali – le peculiari criticità e necessità del territorio di Semproniano: una vasta estensione a vocazione rurale e collinare, ma anche turistica, con numerose frazioni distanti dai centri maggiori e una viabilità non sempre agevole. Un contesto in cui la presenza fissa dei militari dell’Arma risulterebbe vitale, specialmente per rassicurare e tutelare le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani che risiedono nelle zone più isolate”.

“La sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio non possono essere prerogative esclusive dei grandi centri urbani – dice Fabrizio Rossi –. Ripristinare la Caserma a Semproniano significherebbe riportare lo Stato fisicamente tra la gente, garantendo prossimità e prevenzione in un’area interna che chiede a gran voce di non essere lasciata ai margini. L’Arma dei Carabinieri è storicamente un punto di riferimento insostituibile per le nostre comunità: la sua presenza è garanzia di legalità, coesione sociale e tutela per le attività produttive, agricole e turistiche che animano questa parte bellissima della nostra provincia”.

A rafforzare l’istanza del parlamentare maremmano, c’è anche l’impegno concreto e fattivo dell’amministrazione locale, pronta a fare la propria parte per superare eventuali ostacoli logistici.

“Come Comune consideriamo questo presidio fondamentale per la serenità e la qualità della vita dei nostri cittadini – sottolinea il sindaco Luciano Petrucci –. Per questo motivo, abbiamo voluto mettere nero su bianco, confermandola a Prefettura e Comando Provinciale, la nostra totale e concreta disponibilità a fornire locali idonei per ospitare la nuova caserma. Vogliamo agevolare in ogni modo le valutazioni delle autorità competenti, offrendo soluzioni immediate“.

“L’iniziativa congiunta di Rossi e sindaco Petrucci si chiude con la totale disponibilità a collaborare, ciascuno per i propri ruoli e competenze, confidando nella ben nota sensibilità istituzionale del Prefetto e del Comandante Provinciale verso le reali esigenze dell’entroterra maremmano e amiatino”, termina la nota a firma di Fabrizio Rossi e Luciano Petrucci.