GROSSETO – Tripudio in casa Pallavolo Grosseto, con le Under 16 della squadra Rossa che si sono laureate campionesse territoriali Uisp battendo 3-1 in finale la Virtus Maremma. Un risultato che conferma il valore di questo gruppo seguito da Valentina Corsetti, già vincitore la scorsa stagione nella medesima categoria. L’accesso alla finale aveva già blindato l’accesso alla fase Regionale del 31 maggio, ma vincere davanti al pubblico di casa è stato davvero emozionante per il sestetto biancorosso.

Questo il commento del coach Valentina Corsetti: “Partita da prime in classifica, con parziali 25-27, 25-21, 25-9 e 25-19). Emozioni dall’inizio alla fine, cuore e grinta su ogni pallone. Un traguardo raggiunto con sacrificio, lavoro e voglia di non mollare mai. Si lotta, si cade, ci si rialza e si continua a correre insieme. Ogni ragazza è stata fondamentale durante il campionato per portare la squadra a questa vittoria. Un gruppo vero, unito, che non ha mai smesso di crederci. Grazie per questa bellissima esperienza. Avanti così, sempre”.