GROSSETO – Weekend dalle tante soddisfazioni per le giovani del settore agonistico della Polisportiva Barbanella Uno a Rosignano, alla seconda e ultima tappa del campionato regionale individuale CSI categoria super A e B.

Nel programma assoluto, la gara si svolge su quattro attrezzi: trave alta, corpo libero, volteggio e parallele più il programma di specialità al mini trampolino.

Nella categoria tigrotte 9-10 anni si proclama campionessa regionale Ede de Santis seguita da Margherita Rossi al secondo posto, atlete che ottengono anche rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento nella specialità del mini trampolino.

Nella categoria allieve super A podio tutto della polisportiva con Miriam di Gregorio in testa che vince il campionato regionale seguita da Perla Girelli e, infine, Emma Mori che porta a casa la medaglia di bronzo.

Nella competizione di specialità, medaglia d’oro per Gioia Greco al corpo libero, argento al volteggio e alle parallele, mentre porta a casa un buon quarto posto Mia Del Ghianda a corpo libero e un quinto al volteggio.

Nella specialità del mini trampolino medaglia d’oro per Perla Girelli, argento per Emma Mori e bronzo per Gioia Greco.

Passando alla categoria allieve super B classifica assoluta, sale sul terzo gradino del podio Maria Gisella Gaggioli, mentre nella categoria ragazze si porta via il titolo di campionessa regionale Petra Parmesani, seguita da Daria Pezzuto. Secondo posto, invece, nella classifica di giornata per Giulia Lori; le tre biancorosse, nello stesso ordine, faranno loro il podio della specialità del mini trampolino.

Per concludere in bellezza, il titolo di campionessa regionale categoria junior va a Alessia Lori che vince anche il bronzo nella specialità del mini trampolino.

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Polisportiva Barbanella Uno ai regionali CSI

Non meno fruttuoso per le grossetane il giorno successivo, domenica, ovvero la seconda e ultima tappa del campionato regionale individuale CSI categoria large, con esercizi sui tre attrezzi trave, corpo libero e volteggio più le specialità minitrampolino e parallele.

Tra le più piccole, nella categoria lupette di appena 7 anni, vince la medaglia d’oro al corpo libero e al volteggio Evaluna Mori che conquista anche l’argento alle parallele.

Nella categoria tigrotte, medaglia di bronzo nella classifica assoluta del campionato per Cloe Rosa, prima anche alle parallele. Medaglia d’oro di specialità al corpo libero, invece, per Martina di Marco e alla trave per Cloe Carosi.

Passando alla categoria allieve, terzo piazzamento nella classifica assoluta per Dafne Tinti, mentre nella gara di specialità bronzo al mini trampolino per Mia Maestripieri e quarto posto per Emilia Cambur al corpo libero.

Nella categoria ragazze, terza piazza assoluta per Viola Boselli, bronzo per Noemi Francalacci al volteggio e quarto posto per Melissa Frosi. Per finire, nella categoria junior vince la medaglia d’oro al volteggio Shaula bacciarelli e ottiene un ottimo quinto posto Sofia Angeli.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali sono orgogliose del lavoro svolto dalle proprie atlete e dei risultati ottenuti che ripagano un lungo anno di impegno e sacrificio e chiudono la stagione in bellezza.