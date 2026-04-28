GROSSETO – Continua a crescere con numeri sempre più rilevanti il sondaggio “Il sindaco che vorrei” promosso da Il Giunco. Con l’ultimo aggiornamento le preferenze raccolte superano quota mille, confermando un coinvolgimento ormai esteso in tutta la provincia in vista delle elezioni amministrative del 2027.

Il dato più evidente resta quello del capoluogo: Grosseto supera i 700 voti, concentrando la maggior parte delle indicazioni dei lettori. Dietro si collocano Orbetello (118 voti) e Campagnatico (133), mentre gli altri comuni restano più distanziati: Pitigliano (53), Castiglione della Pescaia (23), Manciano (11), Scansano (20) e Capalbio (7).

Grosseto, la classifica si consolida ma cambia qualcosa

Nel capoluogo si rafforza ulteriormente la leadership di Elio Aloia, che sale a 187 voti. Alle sue spalle resta stabile Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, a quota 100, mentre al terzo posto si conferma Federico Bettazzi (52).

Subito dietro Paolo Prisciandaro (49), seguito da una fascia in movimento: cresce Francesca Bini (34), ma soprattutto Alessio Pernazza (32) che si avvicina sensibilmente. Sale anche Amedeo Gabbrielli (24), che entra con decisione nella parte alta della classifica.

Più indietro si conferma un gruppo compatto: Federico Guidarelli (23), Ludovico Baldi (21), Gabriella Capone (20) e Vincenzo Molaro (20), seguiti da Andrea Allegro (19).

Il quadro complessivo è ormai chiaro: le prime posizioni appaiono abbastanza strutturate, ma resta ampia la fascia intermedia, con decine di candidati indicati anche con poche preferenze. Un segnale di partecipazione diffusa ma anche di un panorama ancora aperto.

Campagnatico e Orbetello: leadership nette

A Campagnatico si conferma una situazione molto definita: Marco Cinelli domina con 85 voti, seguito da Claudio Gabbolini (24) e Manuel Pasini (7). Un margine che, al momento, non lascia spazio a particolari incertezze.

A Orbetello cresce ancora Matteo Porta (57 voti), che consolida la sua posizione di testa. Alle sue spalle si registra una novità: Matteo Teodori (10) e Lorenzo Scateni (10) salgono fino al secondo posto, davanti a Domenico Covitto (7).

Pitigliano, sorpasso e sfida aperta

Il dato più interessante arriva da Pitigliano, dove cambia la leadership: Chiara Fiorani (24 voti) supera Emilio Celata (18), aprendo una fase nuova del confronto. Più staccato Luciano Caprini (4).

Gli altri comuni

A Castiglione della Pescaia resta in testa Leonardo Saletti (10 voti), con Lorenzo Pavone (4) e Elena Nappi (3) a seguire.

A Manciano si conferma Alberto Bertinelli (7) davanti a Marco Galli (4).

A Scansano guida Roberta Aluigi (7 voti), seguita da Stefano Rosini (5) e Bice Ginesi (3).

Chiude Capalbio, dove Gianfranco Chelini (3 voti) resta primo, ma con un margine ridotto su Davide Franci e Franco Governi (2 voti ciascuno).

Un sondaggio sempre più partecipato

Nel complesso, il sondaggio restituisce una fotografia sempre più definita ma ancora in evoluzione. Se nei comuni più piccoli iniziano a emergere leadership chiare, è soprattutto a Grosseto che il confronto appare strutturato, con più candidati in grado di raccogliere consenso.

Un dato su tutti: il numero dei nomi indicati continua ad aumentare, segnale evidente di un dibattito già vivo, ben prima dell’avvio ufficiale della campagna elettorale.

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La tabella con le classifiche complete, comune per comune

Ecco le tabelle aggiornate, come vedete per il Comune di Grosseto l’inserimenti in classifica parte dai “candidati” che hanno ottenuto almeno due preferenze.

Comune Candidato Voti Capalbio Gianfranco Chelini 3 Davide Franci 2 Franco Governi 2 Campagnatico Marco Cinelli 85 Claudio Gabbolini 24 Manuel Pasini 7 Giuliano Guerrini 5 Jacopo Macchi 2 Andrea Maule 2 Lupo Alberto 1 Elismo Pesucci 1 Andrea Viani 1 Giuliano Guerrini detto Cecio 1 Luca Grisanti 1 Andrea Cosci 1 Manuel Pasini Pasini Manuel 1 Renzo Ricciardi 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 10 Lorenzo Pavone 4 Elena Nappi 3 Federica Lippi 2 Aldo Iavarone 2 Domenico Carducci 1 Susanna Gualtieri 1 Grosseto Elio Aloia 187 Andrea Bramerini 100 Federico Bettazzi 52 Paolo Prisciandaro 49 Francesca Bini 34 Alessio Pernazza 32 Amedeo Gabbrielli 24 Federico Guidarelli 23 Ludovico Baldi 21 Gabriella Capone 20 Vincenzo Molaro 20 Andrea Allegro 19 Luca Agresti 14 Ciro Cirillo 12 Sebastiano Venier 9 Marco Sodi 9 Leonardo Marras 7 Matteo Tissino 7 Edoardo Borghetti 6 Pier Carlo Pennacchini 6 Giacomo Cerboni 5 Carlo De Martis 5 Fabrizio Rossi 5 Maria Claudia Rampiconi 5 Nicola Giallini 5 Williams Rotellini 5 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 3 Gabriele Fusini 3 Elio Alpina 3 Alessandro Mazzi 3 Luca Pedretti 3 Michele Falagiani 2 Stefano Rosini 2 Mauro Breggia 2 Riccardo Megale 2 Emanuel Cerciello 2 Daniela Castiglione 2 Anna Rita Bramerini 2 Erica Vanelli 1 Elio Ampia 1 Fabio Becherini 1 Andrea Ulmi 1 Carlo Vellutini 1 Giovanni Di Meo 1 Davide Nicolosi 1 Gianluca Ancarani 1 Paolo Prisciamdaro 1 Francesco Carri 1 Raúl Castro 1 Alessandro Pini 1 Roberto Gallai 1 Stefano Checchaglini 1 Victoria Ferrazzano 1 Valerio Pizzuti 1 Andrea Barbeni 1 Beatrice Aposti 1 Federico Rosset 1 Giulio Rispoli 1 Raffaele Gualdani 1 Alessandro Antichi 1 Simone Rusci 1 Marco Badini 1 Ennio Aloia 1 Cristina Citerni 1 Marco Grassini 1 Nicola Draoli 1 Elio Alois 1 Alessandro Landi 1 Alessio Bernazzi 1 Rita Bernardini 1 Francesco Bini 1 Matteo Buoncristiani 1 Marco Cinelli 1 Claudio Gabbolini 1 Francesca Bini Bini 1 Bruno Ceccherini 1 Stefania Amarugi 1 Ciarpi Manuel Ciarpi Manuel 1 Manciano Alberto Bertinelli 7 Marco Galli 4 Orbetello Matteo Porta 57 Matteo Teodori 10 Lorenzo Scateni 10 Domenico Covitto 7 Andrea Casamenti 4 Alessandro Ragusa 3 Mauro Barbini 3 Roberto Miralli 3 Matteo Teodori Teodori 1 Pitigliano Chiara Fiorani 24 Emilio Celata 18 Luciano Caprini 4 Marco Bianchi 2 Ciro Cirillo 1 Giancarlo Landi 1 Giulia Micci 1 Leonardo Zacchei 1 Vasco Torti 1 Scansano Roberta Aluigi 7 Stefano Rosini 5 Bice Ginesi 3 Letizia Margiacchi 2 Fausto Tenerini 2 Benedetto Grechi 1

Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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