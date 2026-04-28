GROSSETO. La costa maremmana torna protagonista sulla scena internazionale grazie a una selezione del quotidiano britannico The Guardian, che inserisce Marina di Alberese tra le sei spiagge libere più affascinanti e incontaminate del Paese. Un riconoscimento che valorizza uno dei tratti più integri del litorale toscano, all’interno del Parco regionale della Maremma.

Il valore del Parco della Maremma

L’area protetta che si estende alle porte di Grosseto rappresenta uno degli ambienti costieri meglio conservati d’Italia. Dalle alture dei Monti dell’Uccellina fino al Mar Tirreno, il parco custodisce un paesaggio dove la presenza dell’uomo è ridotta al minimo e la natura mantiene un ruolo predominante. Secondo quanto riportato nell’articolo, le spiagge di questo tratto si distinguono per l’assenza totale di strutture turistiche come stabilimenti balneari, bar o file di ombrelloni.

Al loro posto si trovano elementi naturali e semplici ripari costruiti con legni trasportati dal mare, utilizzati dai visitatori per proteggersi dal sole. Una caratteristica che contribuisce a preservare l’aspetto selvaggio e autentico della costa.

Marina di Alberese, accesso privilegiato alla costa

Tra le diverse spiagge del parco, Marina di Alberese viene indicata come il punto più facilmente raggiungibile. Il suo litorale si sviluppa per chilometri, offrendo ampi spazi e un contesto naturale intatto. Da qui è possibile proseguire lungo la costa verso Collelungo, una zona ancora più isolata, raggiungibile a piedi o attraverso percorsi ciclabili immersi nella macchia mediterranea.

La giornalista evidenzia come l’esperienza sia arricchita dalla possibilità di attraversare il parco lungo itinerari attrezzati, percorribili anche in bicicletta o e-bike, disponibili a noleggio nei pressi dell’area. I tracciati collegano Grosseto al mare e consentono di osservare da vicino la fauna locale, tra cui mandrie di bovini tipici della Maremma e cavalli allo stato brado.

Un modello di costa libera

Nel contesto italiano, dove gran parte delle spiagge è occupata da concessioni balneari, Marina di Alberese rappresenta un esempio di fruizione libera e sostenibile del litorale. L’inserimento nella lista del Guardian sottolinea proprio questo aspetto: la possibilità di vivere il mare senza barriere, in un ambiente rimasto fedele alle sue caratteristiche originarie.

Accanto alla Maremma, la selezione comprende anche altre località italiane come il Conero nelle Marche, il Gargano in Puglia, Ponza nel Lazio e Pantelleria in Sicilia, oltre alla spiaggia di Nisporto all’Isola d’Elba. Tuttavia, per la provincia di Grosseto, il riconoscimento assume un valore particolare, confermando l’importanza del patrimonio naturale locale nel panorama turistico internazionale.