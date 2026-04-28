GROSSETO – Un archivio con sovversivi, anarchici, comunisti, socialisti, repubblicani e tutti coloro che erano considerati oppositori dalla monarchia prima e dal regime fascista poi. Anzi proprio sotto il ventennio il numero di persone schedate aumentò a dismisura.

L’Archivio centrale dello Stato ha informatizzato tutti i 152.589 fascicoli del Casellario politico centrale. Nel mezzo oppositori politici di ogni tipo e soprattutto sparsi per tutta Italia, suddivisi per Comuni e persino per frazioni. Ci sono i cittadini di Grosseto, Massa Marittima e di Roccastrada, di Gavorrano e Porto Santo Stefano, Tatti, Prata, Roccalbegna, Giuncarico; 968 persone di cui 942 maschi e il resto femmine (tra cui Assunta Barneschi, di Castel del Piano, denunciato per offese al capo del Governo, stessa accusa della compaesana Maria Ramacciotti, di Engela Lambardi di Montieri, Eponia Marchetti di Scarlino e Giuseppina Paoletti di Orbetello). Ragazzi e uomini maturi, operai, muratori, ferrovieri, fabbri e tipografi, barrocciai, imbianchini, insegnanti, sellai, impiegati, pubblicisti e persino due abbozzatori di pipe.

Un elenco lunghissimo di maremmani che in qualche maniera, con le loro idee erano invisi al potere costituito: perché dissidenti, o perché politicamente schierati.

A Massa Marittima erano 149, 109 a Grosseto, 91 a Orbetello, 87 a Roccastrada e 62 a Gavorrano seguito dai 60 di Monterotondo. Per alcuni però è indicata la frazione come luogo di nascita (Giuncarico, Tirli, o addirittura un Rocca Strada).

Una lunga lista in cui cercando si può trovare la scheda dei propri antenati. Un database on line ora accessibile a tutti e in cui noi ci siamo divertiti a cercare nonni e bisnonni. Vi lasciamo il link se anche voi avete la curiosità di vedere se anche il vostro cognome compare tra quelli “schedati” dal regime.