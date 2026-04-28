GROSSETO – I presidenti della Provincia di Siena, Agnese Carletti, e della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, esprimono una netta e ferma contrarietà alla proposta di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma che prevede l’arretramento del capolinea delle linee 131 (ordinaria e rapida) e 50G da Santa Caterina a Vittorio Veneto a Firenze.

In una nota ufficiale inviata alla Regione Toscana, i due presidenti sottolineano come tale scelta rappresenti «un inaccettabile peggioramento dei livelli di servizio per due territori che, storicamente, soffrono di un cronico isolamento ferroviario».

«Dobbiamo essere chiari – sottolineano Carletti e Limatola -. Per Siena e Grosseto, le linee bus verso Firenze non sono un semplice complemento, ma, ad oggi, l’unica reale alternativa a un sistema ferroviario che non ha mai beneficiato degli investimenti e della velocità garantiti ad altri territori toscani, nemmeno dopo la riprogrammazione del servizio ferroviario con il “Memorario”, escludendo le due province dai benefici che altri territori invece hanno registrato: intensificazione del servizio e treni veloci».

«L’arretramento del capolinea allontana i cittadini dall’accesso diretto alla stazione di Santa Maria Novella, unico vero hub per l’Alta velocità nazionale – proseguono -. E sostenere che la tramvia risolva il problema è ignorare la realtà: nelle ore di punta i convogli sono già saturi. Chiedere ai nostri pendolari e ai turisti un ulteriore trasbordo significa aumentare i tempi di percorrenza e diminuire drasticamente il comfort di viaggio».

Le Province richiamano inoltre nella nota le definizioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art): l’autostazione di Santa Caterina è da considerarsi un bene indispensabile e non sostituibile nell’area di riferimento. Ogni valutazione sulla sua dismissione o sullo spostamento dei servizi deve tenere conto non solo degli interessi dell’attuale gestore, ma della programmazione futura e del diritto alla mobilità dei cittadini.

Per questi motivi, le Province di Siena e Grosseto chiedono alla Regione Toscana di fermare la procedura di alienazione dell’autostazione di Firenze, «nodo cruciale anche per i flussi provenienti dal territorio senese e grossetano» con la sospensione della procedura di modifica del servizio fino a quando non saranno garantite due condizioni imprescindibili: il potenziamento ferroviario con la realizzazione di opere che garantiscano a Siena e Grosseto standard prestazionali pari al resto della Toscana. Un capolinea idoneo con l’individuazione di un terminal che mantenga l’attuale qualità dell’attesa e l’accesso diretto a Santa Maria Novella senza aggravi per l’utenza.

«Non possiamo accettare che si consideri “marginale” il rischio di perdere passeggeri – concludono Carletti e Limatola -. Il nostro obiettivo deve essere spingere i cittadini verso il mezzo pubblico migliorando i servizi, non rendendoli più difficili e faticosi. La Toscana non può viaggiare a due velocità».