GROSSETO – Grande soddisfazione al Polo Tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto per gli eccellenti risultati ottenuti ai campionati toscani dei Giochi della Gioventù, che hanno aperto agli studenti le porte delle finali nazionali in programma a Roma nell’ultima settimana di maggio.

A distinguersi in particolare sono stati Yuliya Sliusar e Nicolas Nencini, che grazie alle loro prestazioni entreranno a far parte della rappresentativa toscana ai nuovi Giochi della Gioventù 2026. Yuliya ha conquistato il titolo regionale nel singolare femminile di badminton, imponendosi con determinazione e tecnica, mentre Nicolas ha raggiunto il gradino più alto del podio nei 110 ostacoli dell’atletica leggera, confermando talento e preparazione.

Risultati che testimoniano non solo il valore dei singoli atleti, ma anche la qualità del lavoro svolto all’interno dell’istituto, dove lo sport rappresenta una componente fondamentale del percorso educativo.

A sottolinearlo è stato il dirigente scolastico Angelo Costarella, che ha espresso grande orgoglio per i traguardi raggiunti. “Lo sport – ha ricordato – è un momento di aggregazione e crescita, occasione di confronto e strumento fondamentale per trasmettere valori come il rispetto, la disciplina e la dedizione al sacrificio”.

Soddisfazione condivisa anche dagli insegnanti di scienze motorie, che seguiranno da vicino la preparazione dei due studenti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare alle finali nazionali nelle migliori condizioni possibili.

Per il Polo Tecnologico grossetano si tratta dunque di un risultato importante, che premia l’impegno degli studenti e rafforza il ruolo della scuola come luogo in cui formazione e sport crescono insieme. Ora lo sguardo è rivolto a Roma, dove Yuliya e Nicolas avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani atleti d’Italia.