MASSA MARITTIMA – Sono partiti a Massa Marittima i lavori per la realizzazione di 10 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) nella zona ex Peep Berlinguer, in località “La Camilletta”.

Un intervento atteso da anni dall’amministrazione comunale, che rappresenta una risposta concreta al crescente bisogno abitativo del territorio.

L’opera nasce da una collaborazione istituzionale tra Regione Toscana e Comune di Massa Marittima, sancita da una convenzione sottoscritta a fine 2024. Il progetto prevede un investimento di 1.500.000 euro sostenuto da contributi statali e regionali, per la costruzione di 9 appartamenti, a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento di 350.000 euro da parte di Epg S.p.A. (Edilizia Provinciale Grossetana) per la realizzazione del decimo alloggio.

“Si tratta di un intervento lungamente atteso dall’amministrazione comunale e dalla comunità – dichiara l’assessora al Sociale, Grazia Gucci – perché vogliamo dare una risposta concreta alle famiglie che si trovano in difficoltà economica e non si possono permettere una casa. Attualmente la graduatoria Erp del Comune conta 29 famiglie in attesa. Purtroppo, questo è un problema in crescita e la lista continua ad allungarsi. Finalmente i lavori sono partiti, l’auspicio è quello di veder rispettati i tempi previsti dal progetto e tra due anni poter inaugurare la struttura e assegnare le abitazioni. L’intervento rappresenta un passo significativo per rafforzare le politiche abitative locali, coniugando qualità edilizia, sostenibilità e attenzione al benessere dei futuri residenti”.

Il nuovo edificio si svilupperà su tre piani fuori terra: il piano terra ospiterà posti auto coperti (uno per ogni alloggio) e locali tecnici, mentre i primi due piani accoglieranno le abitazioni, servite da due corpi scala distinti. Il fabbricato, con una pianta rettangolare di circa 40,10 x 13,80 metri, offrirà soluzioni abitative diversificate per rispondere alle esigenze di nuclei familiari di diverse dimensioni, con appartamenti che variano da circa 40 a oltre 95 metri quadrati.

L’edificio sarà dotato di cappotto termico per garantire elevata efficienza energetica, finiture esterne in tonalità armonizzate con il paesaggio, copertura in laterizio e spazi esterni con aree verdi e pavimentazioni drenanti. Il progetto include inoltre soluzioni per l’accessibilità, con una quota di alloggi completamente fruibili da persone con disabilità. L’area dove sarà costruito il nuovo immobile, situata tra via Nenni e via Berlinguer, è già urbanizzata e dotata di tutti i servizi.

Una volta completati, gli alloggi saranno gestiti da Epg S.p.A., come avviene per il patrimonio Erp di tutti i Comuni della provincia. Attualmente il Comune di Massa Marittima dispone di 69 alloggi Erp distribuiti tra il capoluogo e le frazioni di Valpiana, Prata e Tatti.