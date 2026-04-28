GROSSETO – Domenica da incorniciare per la rosa femminile senior del Grosseto Rugby Club, che ha fatto registrare due vittorie in altrettante gare nell’ultimo concentramento. Con la maglia del Rufus, Raccattate e compagne hanno battuto il Prato con un netto 36-0 e il Città di Castello con un più equilibrato 12-0; miglior giocatrice Bicecci, mentre per placcaggi e mete nessuna ha fatto meglio rispettivamente di Antonucci e Del Bufalo, ma esultano anche Ristori, Castellana e Leggieri, autrici di una meta ciascuna.

Questa la formazione completa: Antonucci, Bicecci, Castellana, Ciccioni, Comandi, Del Bufalo, Leggieri, Ongaro, Ristori e Zauli; allenatori e accompagnatori Mariotti, Castagnini e Anello.

“Gli sforzi delle ultime settimane in allenamento hanno dato i loro frutti – hanno commentato i tecnici – in campo si è visto un gruppo coeso , con un ottimo gioco collettivo, una gestione sempre più efficace degli spazi e sostegno sempre presente. Entrambe le gare sono state affrontate con determinazione, concentrazione e tanta voglia di giocare insieme”.

Nella nona e penultima giornata del campionato interregionale 2, sorridono anche gli Under 18 grossetani, che hanno aiutato i compagni del Tirreno Rugby nel bel 20-10 a spese della meglio classificata Noceto, sul campo amico di Rosignano.

Alti e bassi ma tanta grinta per gli Under 14. Al Torneo Memorial Mussini a Parma, con i coetanei del Tirreno Rugby, nella fase a gironi sono arrivate una sconfitta per 7-0 a vantaggio del Cesena e due vittorie per 26-0 e 21-5 rispettivamente contro La Spezia e Lepini; nelle semifinali 5°-8° posto clamoroso 10-10 con il Parabiaco, che poi ha prevalso ai drops dopo una serie infinita e sfortunata mostrando maggiore resistenza. Successo infine per 12-5 nella finale che assegnava settimo e ottavo posto, con l’Anzio superato. Tutti schierati in campo i convocati biancorossi, ovvero Faraci, Golini, Madeddu e Rossi.

Tre gare vinte e tre perse per gli Under 8 al Festival di categoria organizzato dalla società Amatori Rugby Rosignano; Leonardo, Flavio, Sergio, Vittorio e Gabriele i baby biancorossi scesi in campo fra corse, placcaggi e voglia di divertirsi.