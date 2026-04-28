MASSA MARITTIMA – L’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere organizza il Servizio estivo per minori che abbiano compiuto i 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione.

Tale servizio è svolto con modalità diverse nei comuni di Massa Marittima e Roccastrada.

La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2026, esclusivamente attraverso procedura informatica on line per il comune di Massa Marittima al link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=52&CW=SPTL e per il comune di Roccastrada al link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=54&CW=SPTL

Ecco, nel dettaglio, modalità e tempi di svolgimento del servizio nei Comuni di Massa Marittima e Roccastrada. Tutti i dettagli degli avvisi sono pubblicati sul sito dell’Unione di Comuni al link: https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/servizi/servizio~ed0acaba-6316-43e9-a54b-21443b778259~.html

Massa Marittima: Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, si terrà dal 29 giugno all’ 7 agosto e sarà suddiviso su tre turni. Le attività si terranno a Massa Marittima: Centro Sociale Auser, Parco di Poggio e aree verdi limitrofe.

Numero di iscrizioni: 35 minori per turno di cui 3 diversamente abili.

Orario del servizio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00.

Roccastrada: Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e si terrà dal 6 luglio al 28 agosto, su due turni. Le attività si svolgeranno a Roccastrada, Sassofortino e Ribolla. Numero di iscrizioni: 60 minori, suddivisi, per ogni sede prevista, in gruppi di circa 20 minori di cui 10 di età compresa tra i 3-5 anni e 10 di età compresa tra i 6-14 anni. E’ prevista inoltre la presenza complessiva di 3 minori diversamente abili per turno.

Orario del servizio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e martedì – giovedì dalle 8.30 alle 16.30.

Come pagare la quota di iscrizione. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere eseguito tramite il portale PagoPa al seguente link: https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/UCMCOLMETA, scegliendo come modalità di pagamento “Pagamento spontaneo”, selezionando “Centro estivo Massa Marittima” o “Centro estivo Roccastrada”, indicando “l’Unione Comuni montana Colline Metallifere” come ente creditore e inserendo nella causale “Iscrizione Centro Estivo” (Massa Marittima o Roccastrada) numero del turno e nome e cognome del minore”.

La ricevuta dovrà essere allegata alla domanda on line di richiesta del servizio.

Per informazioni sull’avviso è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Unione :

[email protected], tel. 0566906247;

[email protected], tel. 0566906125;

[email protected], tel. 0564561229.