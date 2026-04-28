FOLLONICA – Follonica si prepara a fare un tuffo nel passato per celebrare la sua identità di “Città di Ghisa” e i fasti dell’epoca granducale.

Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio, la città ospiterà un ricco calendario di eventi gratuiti che spazieranno dall’approfondimento culturale alla musica, fino alla grande rievocazione storica, coinvolgendo cittadini e turisti in un affascinante viaggio nell’Ottocento.

Il programma degli appuntamenti: le celebrazioni si apriranno mercoledì 6 maggio alle ore 16:00 presso l’Università della Libera Età (Ule) con la Masterclass intitolata “Città di Ghisa”. Il relatore, professor Claudio Saragosa, guiderà i presenti alla scoperta delle radici architettoniche e industriali del territorio. L’incontro si concluderà alle 17:30 e sarà a ingresso libero.

Spazio ai giovani talenti venerdì 8 maggio: alle ore 16:00, la suggestiva cornice della Fonderia 1 farà da palcoscenico al concerto della sezione Musicale “Pacioli” della Scuola Media. Anche per questo appuntamento l’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Il weekend si aprirà all’insegna della scoperta del patrimonio locale. Il pomeriggio di sabato 9 maggio, alle ore 15:30, si terrà una speciale visita guidata gratuita della Chiesa di San Leopoldo, fiore all’occhiello dell’architettura in ghisa, curata nuovamente dal Prof. Saragosa. Per partecipare è necessario informarsi e prenotare contattando l’Ufficio Iat di Follonica al numero 0566 52012.

Il culmine della rassegna sarà domenica 10 maggio, una giornata interamente dedicata all’atmosfera dell’Ottocento. Il programma prenderà il via alle ore 10:00 in piazza Sivieri con l’inaugurazione dei mercatini “Arti e Mestieri dell’800”, curati dall’azienda Fattoria del Seggiolaio. Alle ore 11:00, l’attenzione si sposterà presso la Chiesa di San Leopoldo per la Santa Messa, arricchita dalla suggestiva rievocazione del discorso inaugurale pronunciato dal Granduca nel 1838.

Nel pomeriggio, le vie del centro si animeranno a partire dalle ore 16:30 con la partenza del maestoso Corteo Storico, che muoverà proprio dalla Chiesa di San Leopoldo. A chiudere i festeggiamenti in bellezza sarà un grande spettacolo di danze ed esibizioni di figuranti, realizzato a chiusura in piazza a Mare in collaborazione tra il Corpo di ballo Bizzarria d’Amore di Fucecchio e il Centro Studi Danza Follonica.

“Tutta la cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a questa straordinaria occasione di riscoperta delle tradizioni e della storia di Follonica”, è l’invito del sindaco Matteo Buoncristiani e dell’assessore alla Cultura Stefania Turini. “Ogni anno Follos significa riscoprire le proprie radici, le radici della città, il nostro passato. È una manifestazione che è ormai un appuntamento fisso e che affascina famiglie e bambini del Golfo e non solo. Grazie agli organizzatori per il grande lavoro che fanno”.

Per informazioni e prenotazioni (visita guidata del 9 maggio): Iat Follonica – Tel. 0566 52012

Abbiamo seguito la conferenza di presentazione con gli scatti di Giorgio Paggetti.