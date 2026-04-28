GROSSETO – Va al campione in carica Follonica Gavorrano il primo atto della 51esima coppa Passalacqua, con il netto 4-0 a spese della Castiglionese. Il tempo di organizzarsi e i ragazzi di Salvestroni arrivano alla conclusione con Berardone (15′) respinta con stile e bravura da Chechi risultato poi il migliore dei rossoblu. Al 21′ è Mancinelli a cercare la porta, Chechi dice ancora no. È il preludio al vantaggio dei minerari. Infatti la traiettoria di Colombini (22′) non lascia scampo a Chechi, portiere del 2009, 1-0. Pochi giri di lancetta e Pratesi raddoppia (26′). Le vicende in campo si alternano senza che i ragazzi di Tocchi riescano a impensierire il più dotato avversario. Diverse le opportunità del Folgav, che comanda le operazioni. Al 40′ Mancinelli riprende la respinta di Chechi, tiro di Pratesi, e firma il 3-0. Sul finire del tempo (46′) il primo tiro della Castiglionese con Piazzesi bloccato da Tanganelli e l’infortunio al braccio sinistro di Berardone, che non rientrerà dall’intervallo. Il secondo tempo vede una punizione di Valduga (20′) sventata da Tanganelli e la quarta rete dei biancorossoblù firmata Simoncini.

La serata era iniziata con la consegna di un mazzo di fiori a Francesco Saverio Mancini in ricordo del babbo Gianni, giornalista da sempre presente al torneo, mancato da circa un mese. Anche quest’anno Il calcio d’avvio è stato dato dall’assessore allo sport Fabrizio Rossi.

Questa la classifica del girone A: Follonica Gavorrano 3 punti, Castiglionese, Braccagni e Paganico 0.

Follonica Gavorrano-Castiglionese 4-0 (3-0)

FOLLONICA GAVORRANO: Tanganelli, Colombini, Riva, Marcatili (9′ st Frassinelli), Paolini, Simoncini, Ontani (22′ st Ghirlandini), Calvi, Pratesi (26′ st Godano), Mancinelli (9′ st Prisco), Berardone (1′ st Nardo). A disposizione: Cacciaguerra, Grosso. All. Salvestroni.

CASTIGLIONESE: Chechi, Manneh, Martini (22′ st Ghersi), Bracco, Riemma (39′ st Akpukfula), Olivieri, Piazzesi (1′ st Kopshti), Valduga, Minella (22′ st Lorenzini), Ginanneschi, Fofanà (32′ st Esposito). A disposizione: Niccolini, Mucci, Tompetrini, Terni. All. Tocchi.

ARBITRO: Alessandro Marretti; 1° assistente Tommaso Lazzerini, 2° assistente Stefano Giordano.

MARCATORI: 22′ Colombini, 26′ Pratesi, 40′ Mancinelli; 25′ st Simoncini.

NOTE: ammoniti Valduga, Marcatili. Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 2′ + 0′.