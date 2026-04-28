CASTELL’AZZARA – Castell’Azzara ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una giornata di commemorazione che ha coinvolto il capoluogo e la frazione di Selvena, rendendo omaggio alle vittime del nazifascismo e a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia.

Le celebrazioni si sono aperte a Selvena, dove alle ore 10.45 si è svolta la deposizione floreale presso il cimitero, alla tomba dei Martiri di Niccioleta. A seguire, alle ore 11.00, in piazza della Chiesa, è stata deposta una corona di alloro in memoria delle vittime del nazifascismo. La cerimonia si è svolta con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini e di ZaraRacconta, in un momento di raccoglimento condiviso dalla comunità. Nel corso della commemorazione sono intervenuti il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, e un rappresentante dell’Anpi, che hanno richiamato il valore della memoria, della libertà e della responsabilità civile.

La commemorazione è poi proseguita a Castell’Azzara, dove alle ore 12.00, presso il Comune, è stata deposta una corona di alloro in memoria delle vittime del nazifascismo. La cerimonia è stata accompagnata dal concerto della Filarmonica G. Sclavi, che ha contribuito a dare solennità e partecipazione a una ricorrenza profondamente sentita. Anche in questa occasione sono intervenuti il sindaco Tullio Tenci e un rappresentante dell’Anpi, sottolineando l’importanza di custodire e trasmettere alle nuove generazioni il significato del 25 Aprile.

«Il 25 Aprile è una data che appartiene alla memoria collettiva del nostro Paese e che ci richiama ogni anno alla responsabilità di custodire la libertà, la pace e la democrazia. A Castell’Azzara e a Selvena abbiamo voluto rendere omaggio a chi ha pagato con la vita il prezzo della barbarie nazifascista, ma anche riaffermare il valore di una comunità che non dimentica e che guarda al futuro con rispetto, unità e senso civico. Quest’anno inoltre, questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo, perché si inserisce nell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e della piena affermazione del suffragio universale, con il voto delle donne: due conquiste fondamentali per la storia democratica del nostro Paese», dichiara il sindaco Tullio Tenci.

L’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno collaborato e partecipato alle celebrazioni: l’Anpi, il comitato ex minatori di Selvena, ZaraRacconta, le associazioni e i soggetti rappresentati nella locandina dell’iniziativa, la Filarmonica G. Puccini e la Filarmonica G. Sclavi.

Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini che hanno preso parte ai momenti commemorativi, contribuendo a rendere viva e condivisa una ricorrenza fondamentale per la memoria democratica della comunità.

È stata una giornata nel segno della memoria e della riconoscenza, perché il ricordo del sacrificio di tanti uomini e donne continui a essere fondamento vivo della convivenza civile, della libertà e della pace.