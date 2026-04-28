GROSSETO – Due pattuglie della polizia sono intervenute questa mattina al centro commerciale Le Palme alla Cittadella dello studente a Grosseto.

Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata di alcuni ragazzini che lamentavano di essere stati aggrediti in un negozio.

Sembra che i ragazzi adolescenti di circa 15 anni fossero entrati in massa nel negozio facendo confusione tra gli scaffali, tanto che i proprietari li hanno buttati fuori. Ma, almeno a sentire i proprietari, i ragazzini non sarebbero stati malmenati, solo accompagnati fuori.

La polizia sta accertando l’accaduto.