FOLLONICA — La città di Follonica si prepara a valorizzare una delle sue eccellenze culinarie con il “Mese del tortello maremmano”, iniziativa promossa dall’Associazione dei Ristoratori di Follonica, guidata dal presidente Michele Cocola. L’evento culminerà il 24 maggio 2026 con una cena conclusiva presso la Fonderia 1, in una serata che unisce tradizione gastronomica e solidarietà.

Un progetto per valorizzare il territorio

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere le tradizioni gastronomiche locali e rafforzare il tessuto imprenditoriale del territorio. Realizzato in collaborazione con l’Associazione del Tortello Maremmano — di cui il Comune di Follonica è socio sostenitore — il progetto punta a mettere al centro i prodotti identitari della Maremma, simbolo della cultura e dell’economia locale. L’obiettivo è valorizzare uno dei piatti simbolo del territorio con una proposta accessibile a residenti e visitatori: nei ristoranti aderenti sarà possibile gustare il Tortello Maremmano a soli 10 euro per tutto il mese.

“Tortellaunt”: inclusione attraverso la cucina

Nel corso della serata finale sarà presentato anche il progetto “Tortellaunt”, un percorso formativo innovativo dedicato a giovani e persone con deficit cognitivi e relazionali. Attraverso laboratori pratici legati alla preparazione del tortello maremmano, l’iniziativa mira a favorire inclusione, autonomia e partecipazione alla vita sociale.

Un progetto che va oltre la cucina, contribuendo a diffondere una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione nel territorio.

Una cena che diventa solidarietà

La serata del 24 maggio avrà anche una forte finalità benefica. Il ricavato della cena, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto all’associazione “Biglie Sciolte” di Follonica, realtà del terzo settore attiva da anni nel sostegno a persone — in particolare minori — con atipicità psicologiche, neurologiche e fisiche.

L’associazione svolge un ruolo fondamentale nel supporto alle famiglie, offrendo strumenti e informazioni per intraprendere percorsi personalizzati in ambito socio-sanitario ed educativo.

Per partecipare al “Tortello Day” è necessario acquistare il ticket in prevendita dal 1° al 23 maggio, fino a esaurimento posti, presso i ristoranti aderenti. Il menu prevede 30 euro per antipasto di terra, tortelli maremmani a volontà e dolce.

Le dichiarazioni

“Un prodotto che da sempre ha giocato il ruolo di protagonista sulle nostre tavole maremmane, soprattutto nei momenti di festa e di socializzazione – afferma Michele Cocola, presidente associazione ristoratori di Follonica -. Un evento, una festa paesana, appuntamenti spesso abbinati alla proposta del tortello maremmano per allietare il palato dei partecipanti, perché il tortello maremmano è sempre stato il piatto della domenica, delle feste nelle famiglie locali, già dai tempi dei nostri nonni era qualcosa di importante, quasi raro, non da tutti i giorni. Era il vestito ‘buono’ della tavola domenicale.

Oggi mi sento orgoglioso che questo prodotto della Maremma stia raggiungendo finalmente un encomio importante. Assieme a colleghi e associazioni siamo riusciti a portare sul territorio questo evento che vede non solo il tortello maremmano come star della serata, ma esso unirà solidarietà, conoscenza e amore per tutto ciò che questo evento porterà. Ringrazio come presidente dell’associazione ristoratori, il Comune di Follonica, la Confesercenti, Vetrina Toscana, Croce Rossa comitato di Follonica, l’Istituto Enogastronomico di Massa Marittima, la Cooperativa Arcobaleno con il progetto TortellAut e non per ultima l’ associazione del Tortello Maremmano per la concessione dell’uso del marchio.Fiero di tutto ciò, ringrazio e vi aspetto numerosi all’ evento di domenica 24 maggio”.

“Gli attori della filiera del tortello maremmano, dagli agricoltori, i trasformatori, ed i ristoratori, definiscono la tipicità del prodotto – prosegue Roberto Delli, vice presidente dell’Associazione per la tutela e la promozione del Tortello Maremmano -. Il ruolo importante dei ristoratori, nell’essere custodi della tradizione, si fanno ambasciatori verso il consumatore finale, divulgando cosa è il tortello maremmano, come si identifica, gli ingredienti e i condimenti per gustare questa eccellenza della Maremma. Il legame fra gli attori della filiera è indispensabile. Il plauso dell’associazione del tortello maremmano è verso l’iniziativa dell’Associazione Ristoratori di Follonica, e verso l’amministrazione comunale che è fra gli enti locali socio sostenitori del percorso verso il riconoscimento IGP del quale ci stiamo occupando facendo ogni settimana un passo avanti”.

“Da presidente Confesercenti Follonica, ma anche da ristoratore e operatore turistico, esprimo grande orgoglio per “Il Mese del Tortello Maremmano”: un’iniziativa che valorizza la cucina tipica locale e l’immagine della nostra città del golfo” fa eco Jacopo D’Antoni, presidente comunale Confesercenti Follonica.

Danilo Baietti, vice sindaco del Comune di Follonica con delega al commercio ha aggiunto: “Una bella iniziativa dove l’identità maremmana ne esce con orgoglio e “sapore”! L’iniziativa rappresenta anche un bel traguardo di collaborazione tra associazioni e esercenti, e offre uno spaccato di eccellenza della città, che ci tengo a sottolineare. Non manca, ed anzi, ritengo sia in primo piano, anche l’aspetto sociale dell’iniziativa, dove la solidarietà diventa protagonista . e spero che i cittadini e turisti rispondano positivamente alla giornata clou del 24 maggio, nella fantastica cornice della Fonderia 1. Bravi tutti!”

Il sostegno del Comune

L’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere l’iniziativa riconoscendone il valore culturale, sociale e comunitario. In particolare, il Comune di Follonica ha deliberato: la concessione del patrocinio ufficiale all’evento; l’utilizzo gratuito dei locali della Fonderia 1 per la serata del 24 maggio, inclusi gli spazi del Teatro Fonderia Leopolda.

Un segnale concreto di supporto a un progetto che unisce tradizione, inclusione e solidarietà, rafforzando il legame tra istituzioni, imprese e comunità locale.