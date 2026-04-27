Foto di repertorio

RIBOLLA – Questa sera, lunedì 27, alle ore 18:30, la sala riunioni della Virtus Maremma a Ribolla sarà il palcoscenico di un importante momento di formazione e confronto tecnico. Ospite dell’iniziativa sarà Mattia Balestracci, allenatore dell’Under 15 dell’ACF Fiorentina, attualmente impegnata nelle finali Scudetto di categoria. L’incontro, dal titolo “Costruire una seduta di allenamento nell’attività di base, con i principi ACF Fiorentina”, rappresenta un’occasione di grande valore per tutti i tecnici della società biancoverde, chiamati a confrontarsi direttamente con una delle realtà più strutturate e riconosciute del panorama calcistico giovanile italiano.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso ben preciso: quello della crescita continua della Virtus Maremma, storicamente affiliata alla Fiorentina. Un legame che non si limita alla collaborazione sportiva, ma che affonda le proprie radici nella formazione e nello sviluppo delle competenze, elementi ritenuti fondamentali dalla società gigliata.

La filosofia della Fiorentina, infatti, è chiara: una società affiliata deve evolversi costantemente, e questo passa inevitabilmente dalla preparazione dei propri tecnici, dirigenti e di tutto il contesto organizzativo. È proprio su questi presupposti che nasce l’incontro di questa sera, pensato per offrire strumenti concreti, metodologie e principi operativi direttamente applicabili sul campo.

La presenza di Balestracci, tecnico impegnato ai massimi livelli del settore giovanile nazionale, conferisce ulteriore prestigio all’iniziativa, rafforzando il ruolo della Virtus Maremma come punto di riferimento sul territorio per la formazione calcistica.

Un appuntamento che va oltre il semplice aggiornamento tecnico, configurandosi come un momento di crescita culturale e sportiva, in linea con una visione moderna e strutturata del calcio giovanile.