CAMPAGNATICO – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale Voltina, nel territorio comunale di Campagnatico.

L’allarme è scattato alle 14:10, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per uno scontro che ha coinvolto due auto. Il bilancio è tragico: un uomo di 70 anni ha perso la vita sul posto a causa delle gravi lesioni riportate, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Altre tre persone, una donna di 68 anni, un uomo di 68 anni e una donna di 65 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Non sarebbero in pericolo di vita.

Imponente il dispiegamento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Grosseto, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, due ambulanze della Misericordia di Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, su cui sono in corso accertamenti.