AMIATA – In terra amiatina grande successo della prima prova del Campionato Regionale Toscana XCO valevole anche per il Campionato Provinciale – categorie giovanili, nonché la seconda tappa del Trofeo Toscana XCO 2026, confermando il territorio dell’Amiata come una delle mete d’eccellenza per la Mountain Bike nazionale. L’evento, organizzato da Amiata Bike ASD, ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformando il tracciato tecnico immerso nella natura, all’ombra dei castagni e dei faggi, in un palcoscenico di altissimo livello agonistico. 130 partecipanti al via nelle diverse categorie con un 10% di presenza femminile; 51 società rappresentate, giunte da ogni angolo della Toscana, a testimonianza dell’importanza della prova con 18 team provenienti da fuori regione con Bergamo e Brescia che si aggiudicano le prime posizioni di categoria OPEN nelle prove maschili e femminili della mattina. Il Team Elba Bike si aggiudica la menzione come squadra più numerosa, schierando ben 10 atleti ai nastri di partenza.

Dalle prime partenze della mattina dedicate a Elite, Under 23 e Master, fino alle combattutissime gare giovanili del pomeriggio, il percorso ha messo a dura prova tecnica e resistenza, offrendo uno spettacolo unico al numeroso pubblico presente lungo i sentieri e nei verdi prati degradanti verso l’area centrale dell’ippodromo. L’evento si è concluso con le premiazioni alla presenza del sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi e all’assessore Claudia Vagnoli con delega allo sport e alle politiche giovanili.

“Vedere 51 società diverse correre sui nostri sentieri è la conferma che il lavoro svolto sul tracciato è stato apprezzato – dichiara Monica Fanciulli, presidente di Amiata Bike ASD – siamo orgogliosi di aver ospitato il meglio del cross country di gran parte dell’Italia e ringraziamo tutti gli atleti, dai più giovani agli elite, che hanno reso onore a questa disciplina tra i boschi dell’Amiata. Un grazie al Comune di Piancastagnaio, a tutti i volontari, alle associazioni del territorio e agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”.

Con l’assegnazione dei punti per il ranking nazionale e i titoli provinciali senesi per le categorie giovanili, l’organizzazione ha lanciato l’appuntamento alla prossima stagione, consolidando il legame indissolubile tra sport e territorio.

CLASSIFICHE UOMINI

OPEN Maschili

1 – FERRI Tommaso – Brescia – F.Magni – Flanders Love

2 – AGOSTINI Mattia – KTM Academy Le Marmotte

3 – PACIOTTI Tommaso – Scott Pasquini Biking Team

4 – BRACCESI Matteo – Bottecchia Factory Team

Elite Master Sport

1 – CANNUGI Nicolò – G.S. AVIS Pratovecchio

2 – PANTI Stefano – ASD Team Siena Bike

3 – LUPACCHINO Niccolò – Forrun Squadra Corse

4 – BATISTI Andrea – Forrun Squadra Corse

M1

1 – VETRALLA Jonathan – Ciclismo Terontola

2 – ROCCHICCIOLI Daniel – CM2 ASD

M2

1 – DE SIMONI Federico – ASD G.C. Tondi Sport

2 – MAGNANI Federico – ASD Max Lelli

3 – COPPI Simone – ASD Mens Sana 1871

4 – SCIPIONI Paolo – Cicl. Terontola Atakama Race

5 – GIANNOTTI Matteo – CM2 ASD

M3

1 – CAPPELLI Giacomo – ASD Team Siena Bike

2 – MASSONI Andrea – UISP Team S.Ginese

3 – BASTONI Matteo – S.C. Villafranca

4 – ANGELI Francesco – CM2 ASD

M4

1 – DE STASIO Marco – ASD G.C. Tondi Sport

2 – ZANETTI Gianni – U.S. Forti e Liberi – Zanetti Cicli

3 – SCALORA Francesco – ASD Team Marathon Bike

4 – GIANNINI Andrea – UISP ASD AVIS Ciclismo Rosignano

5 – IMPIERI Maurizio – ASD UCLA1991 GPServizi

M5

1 – BARTOLINI Sauro – ASD Team Errepi

2 – TIMITILLI Alessandro – ASD Team Siena Bike

3 – SANI Emanuele – ASD G.C. Tondi Sport

4 – SANTINAMI Fabio – UISP New MT Bike Team 2001

5 – TOGNONI Denis – ASD G.C. Tondi Sport

6 – FUCCELLI Nico – Cicl. Terontola Atakama Race

7 – PAOLETTI Davide – G.S. AVIS Pratovecchio

8 – BIGOZZI Simone – Donket Bike Sinalunga ASD

M6

1 – MARIANI Luca – ASD Team Siena Bike

2 – REPETI Francesco – ELBA BIKE

M7

1 – ROSSI Alessandro – CM2 ASD

M8

1 – D’AQUINO Aurelio – ASD Velo Club Lunigiana

2 – BIANCHINI Gino – Scott Pasquini Biking Team

3 – COPPINI Luca – GS Borgonuovo

MC5

Campedelli Roberto

Esordienti 1 anno

1 – ROCCA Francesco – ASD Ucla 1991 GPServizi

2 – ORDANO Federico – ASD Ucla 1991 GPServizi

3 – FABBRI Andrea – CC Appenninico 1907

4 – ODAGLIA Francesco – I Cinghiali EVO

5 – SOTTILE Mattia (Maglia Campione Provinciale di Siena) – SC Pedale Senese

MILANESI Leonardo (Maglia Trofeo Toscana XCO) – SC Pedale Senese

Esordienti 2 anno

1 – MAURO Niccolò – Elba Bike

2 – PEGORARO Tommaso – I Cinghiali EVO

3 – BUDEL Olmo – UC Donoratico

4 – GRELLA Niccolò (Maglia Campione Provinciale di Siena) – SC Pedale Senese

5 – LAURENTINI Pietro – SC Pedale Senese

GONNELLA Lorenzo (Maglia Trofeo Toscana XCO) – SC Garfagnana MTB

Allievi 1° anno

1 – TURINI Alessandro (Maglia Trofeo Toscana XCO) – ACD Costa Etrusca

2 – SARDI Lorenzo – Elba Bike

3 – RILLA Alessandro – ASD Ucla 1991 GPServizi

4 – BREZZI Matteo – SC Pedale Senese

5 – ORIFICI Mario – Quiliano Bike Speed Wheel

Allievi 2° anno

1 – CERONE Antonio – Team Valdinievole ASD

2 – BENTI Andrea – Scuola MTB San Paolo d’Argon

3 – PALAZZO Gabriele – Scuola MTB San Paolo d’Argon

4 – RODODENDRO Pietro – Elba Bike

5 – CAMICIOTTOLI Filippo – Team Fact Academy

SCARAMUCCI Gabriele (Maglia Trofeo Toscana XCO) – Cicl. Terontola Atakama Race

BROGI Enrico (Maglia Campione Provinciale di SIena) – Forrun Squadra Corse

Juniores

1 – BONDI Davide – CC Appenninico 1907

2 – SANI Daniel – Polisportiva Monsummanese

3 – VARGAS Cristian – ASD After Skull

4 – BANDINI Christian – Cycling Café Racing Team

5 – ROSSI Alex – SC Garfagnana MTB

7 – CUNGI Marvin (Maglia Campione Provinciale di Siena) – Forrun Squadra Corse

CLASSIFICHE DONNE

DONNE OPEN

1 – FERRI Elisa – Brescia – F.Magni – Flanders Love

2 – BULLERI Alessia – Cycling Cafè Cervėlo Pro Team

3 – RODODENDRO Anna – Elba Bike

DONNE MASTER

1 – BENEVENTO Marilena – UISP New MT Bike Team 2001

Esordienti Donne 1 anno

1 – VOLLERO Susanna – GS Capannori

2 – MANNUCCI Camilla – (Maglia Trofeo Toscana XCO) – SC Pedale Senese

Esordienti Donne 2 anno

1 – CECCARELLI Ilary (Maglia Trofeo Toscana XCO) – CC Appenninico 1907

2 – SUARDI Sofia – Scuola MTB San Paolo d’Argon

3 – FAGGIOLI Eva – SC Pedale Senese

4 – PELLEGRINI Letizia – UC Donoratico

Allievi 1° anno

1 – BALBO Virginia – ASD Ucla 1991 GPServizi

2 – BIGNAMI Martina (Maglia Trofeo Toscana XCO) – Cicl. Terontola Atakama Race

Allievi 2° anno

1 – COSTA Gioia (Maglia Trofeo Toscana XCO) Elba Bike

Juniores Donne

1° CORTESI Asia – Elba Bike