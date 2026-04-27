CAPALBIO – È stato convocato per domani, martedì 28 aprile, alle ore 14.30 il Consiglio comunale di Capalbio.

All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci saranno l’approvazione del nuovo accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune relativo al contributo straordinario per la riqualificazione dell’Anfiteatro del Leccio e la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, con applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, accantonato e libero.

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Capalbio: www.youtube.com/@comunedicapalbio2673.