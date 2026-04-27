ORBETELLO – “A Orbetello, per ragazze e ragazzi, non c’è spazio. Non è una provocazione: è un dato di fatto”. A chiedere più attenzione per i giovani è Chiara Serracchiani, del gruppo di opposizione Alternativa Orbetello.

“In un territorio che avrebbe bisogno più che mai di luoghi di aggregazione, di crescita, di espressione e di confronto, l’amministrazione continua a dimostrare una totale assenza di visione e, soprattutto, di responsabilità – prosegue -. Parliamo di spazi di svago e apprendimento, di sale studio, di luoghi per la musica, magari con una sala prove o di registrazione, di presìdi educativi e sociali che altrove vengono considerati investimenti strategici. Qui, invece, restano annunci vuoti”.

“Eppure le occasioni non sono mancate. Il progetto ‘DesTeenAzione – Desideri in azione’, finanziato dal Ministero, rappresentava un’opportunità concreta per intercettare risorse e costruire risposte per le nuove generazioni. Il Comune di Orbetello, pur facendo parte dell’Unione dei Comuni delle Colline dell’Albegna, non ha presentato alcuna proposta. Una scelta grave, che certifica disinteresse e incapacità di programmazione. Non solo. In questi anni abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione a individuare e mettere a disposizione spazi per i giovani. Si è parlato del locale alla Spiaggetta, poi di un fondo al piano terra della biblioteca comunale. Tante parole, nessun risultato. Oggi su questi progetti è calato il silenzio più totale“.

“È inaccettabile – dichiara Serracchiani -. Perché il grado di civiltà di una comunità si misura anche (e soprattutto) da quanto investe sulle fasce più giovani e più esposte. Lasciare ragazze e ragazzi senza luoghi significa abbandonarli, significa non offrire alternative, significa non costruire futuro. Questa inerzia ha responsabilità politiche precise. Chi ha deleghe al sociale, alle politiche giovanili e alla cultura non può continuare a voltarsi dall’altra parte. Non basta organizzare eventi spot o riempirsi la bocca di parole come ‘comunità‘ e ‘inclusione‘: servono scelte, risorse, spazi reali“.

“Orbetello non può essere un paese che espelle i suoi giovani o li costringe a non avere luoghi in cui stare, crescere, esprimersi. Serve un cambio di passo immediato – conclude l’esponente di Alternativa -. Noi continueremo a incalzare questa giunta finché non arriveranno risposte concrete. Perché i giovani non sono un problema da gestire, ma una priorità da costruire. E oggi, a Orbetello, questa priorità è stata completamente ignorata“.