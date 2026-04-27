Foto di repertorio

FOLLONICA – Con una lettera aperta rivolta a commercianti, ristoratori e a tutti gli esercenti del centro storico, l’Amministrazione comunale di Follonica ha annunciato più controlli per far rispettare il regolamento sul suolo pubblico.

“Nell’ottica di consolidare la collaborazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del nostro centro storico, l’Amministrazione comunale desidera richiamare l’attenzione di tutti gli operatori sul fondamentale rispetto delle normative che disciplinano l’occupazione del suolo pubblico – si legge nella comunicazione -. È essenziale che ogni attività si attenga rigorosamente alle autorizzazioni rilasciate, rispettando non solo le metrature concesse ma anche le specifiche prescrizioni stabilite dai regolamenti urbanistici ed edilizi comunali”.

“In questo contesto, il decoro urbano assume un ruolo centrale – prosegue l’Amministrazione rivolgendosi agli esercenti -. Vi invitiamo pertanto a prestare la massima cura nella scelta di materiali e arredi che siano idonei e coerenti con il pregio architettonico dell’area in cui si inseriscono”.

I controlli verranno quindi aumentati nelle prossime settimane “per verificare la regolarità delle occupazioni, con un monitoraggio puntuale volto a individuare eventuali situazioni abusive. L’attenzione dei controllori si focalizzerà anche su elementi accessori come vasi, bacheche o arredi posizionati senza titolo oppure al di fuori dei perimetri autorizzati. Confidiamo nella vostra collaborazione per garantire, oltre al rispetto delle aree pubbliche, un ambiente ordinato e accogliente, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità di approfondimento presso gli Uffici comunali preposti”.