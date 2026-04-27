SOVICILLE – Tragedia nella notte lungo la Siena-Grosseto. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 23.55 di ieri sulla strada statale 223, al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille, per l’incendio di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale.

All’arrivo delle squadre, il mezzo era già avvolto dalle fiamme. I pompieri hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, ma al termine delle operazioni, all’interno dell’abitacolo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 37 anni.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale di Anas, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato al rogo del veicolo.