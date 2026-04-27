CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Parte bene l’avventura playout per la Blue Factor: al Casa Mora il Castiglione batte il Breganze per 5-3. Una partita iniziata però in salita per i biancocelesti di Massimo Bracali, andati sotto dopo 5′ con il gol del viareggino Puccinelli. La reazione maremmana non tardava ad arrivare. Escobar da sinistra vede Lasorsa sul secondo palo e il bomber follonichese non ha problemi a girare al volo l’1-1. Nella ripresa il Castiglione cambia marcia. Escobar è lestissimo a sfruttare un rimbalzo della sponda e trafiggere Giuseppe Tagliapietra per il 2-1, dopo appena 30 secondi. Il Breganze si scuote e si riporta in attacco. La discesa di Antonio Tagliapietra è fermata in area da Esquibel e Saitta e provoca il rigore. Il portiere maremmano però ferma la conclusione di Tommaso Volpe. Lasorsa aggancia Antonio Tagliapietra e si prende il cartellino blu. In superiorità numerica però il Breganze va a commettere il 10° fallo e così lo specialista Esquibel non si lascia scappare l’occasione per infilare il 3-1. Un gol che di fatto spacca la gara. Anche perché Cabella appena entrato spinge il contropiede, scambia con Escobar e in piena area infila il 4-1. Tommaso Volpe dal limite infila l’incrocio dei pali per il 4-2. Pallina al centro e Escobar dalla lunga distanza esplode il tiro che batte ancora il portiere, 5-2. La penetrazione da sinistra di Antonio Tagliapietra, e tocco morbido sotto la traversa, vale il 5-3. Il Castiglione controlla e porta a casa i tre punti. Domenica prossima ancora un match casalingo, per la seconda giornata arriva l’Indeco Afp Giovinazzo.

A1 playout 1 giornata Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, (Marco Todeschini); Pietro Agositini, Michele Dalla Valle, Nicola Agostini, Antonio Tagliapietra, Gabriel Cairo Porta, Giovanni Tagliapietra, Niccolò Puccinelli, Tommaso Volpe. All. Nestor Flavio Perea.

ARBITRI: Matteo Galoppi di Follonica, Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

RETI: pt (1-1) 5’48” Puccinelli (B), 10’20 Lasorsa (C); st 0’29” Escobar (C), 11’58 pp Esquibel (C), 13’09 Cabella (C), 15’17 Volpe (B), 15’57 Escobar (C), 20’29 A.Tagliapietra (B).

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi 1-1

Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Forte dei Marmi

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

6a giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classifica play out

Afp Giovinazzo 14 punti; Forte dei Marmi 13; Castiglione 8; Breganze 3