GAVORRANO – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, presenta il progetto “Vocabolario dell’inclusione” e “Mi riconosco”, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito dell’Accordo Ready, la rete contro le discriminazioni.

Il progetto si articola in due percorsi complementari, rivolti rispettivamente alle scuole e alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere inclusione, consapevolezza e corretta informazione sui temi del linguaggio, dell’identità e del benessere sociale.

«Il percorso “Vocabolario dell’inclusione” è già attivo nelle tre classi della scuola secondaria di primo grado del territorio – spiega la commissione -. Attraverso laboratori educativi, studenti e studentesse stanno riflettendo sul valore del linguaggio come strumento di relazione, capace di includere o escludere. Al termine del percorso, verranno realizzati messaggi inclusivi che saranno trasformati in targhe in plexiglass e installate in spazi pubblici e luoghi simbolici del Comune».

«Il secondo percorso, “Mi riconosco”, è invece rivolto a tutta la cittadinanza e prevede l’attivazione di uno sportello d’ascolto itinerante nelle frazioni del territorio, gestito da personale qualificato. Lo sportello rappresenta uno spazio libero, accogliente e riservato in cui le persone possono ricevere ascolto, informazioni e orientamento sulla tematica della disforia di genere. Non si tratta di un servizio clinico, ma di un punto di riferimento accessibile a tutte e tutti, pensato per offrire supporto informativo, aiutare a orientarsi tra i servizi del territorio e favorire una maggiore consapevolezza, contrastando stereotipi e pregiudizi».

Di seguito gli incontri di maggio

14 maggio, ore 17-19: Bagno di Gavorrano (Sede Auser)

21 maggio ore 17-19: Ravi (Ex scuole elementari)

28 maggio ore 17-19 – Casteani (Centro Sociale)

Accesso libero e gratuito, aperto a tutte e tutti.

Il percorso proseguirà con nuovi appuntamenti a settembre in altre frazioni del Comune così da coprire tutto il territorio. Per Info: 328 9460179 (dottoressa Marika Saracco).

«Oltre allo sportello, il progetto prevede un seminario pubblico che si terrà nel mese di ottobre, aperto alla cittadinanza e agli operatori del territorio, con l’intervento di professionisti ed esperti per approfondire gli aspetti psicologici e sociali del tema – concludono dal Comune -. Attraverso queste azioni, il Comune di Gavorrano conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto delle differenze, attraverso percorsi educativi, ascolto e informazione condivisa».