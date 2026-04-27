GROSSETO – Previsti nuovi lavori sulla condotta dell’acqua della provincia di Grosseto da parte di AdF.

Giovedì 30 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Colombo. I lavori sono in programma dalle 7 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Colombo, via Bicocchi nel tratto tra via Roma e via Matteotti, piazza 24 Maggio, via Norma Parenti nel tratto tra via Colombo e piazza 24 Maggio, via Guglielmo Marconi nel tratto tra via Bicocchi e piazza 24 Maggio, piazza Vittorio Veneto, via Giovanni Bovio nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, via Bruno Buozzi nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, via Camillo Benso di Cavour nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, via Alessandro Manzoni, via Ugo Foscolo nel tratto tra via Matteotti e via Bicocchi, via Damiano Chiesa, via Matteotti nel tratto tra via Bicocchi e via Ugo Foscolo e possibili basse pressioni in vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13 del giorno stesso.

Giovedì 30 aprile intervento di AdF anche a Monte Argentario, in via del Campone. I lavori sono in programma dalle 8 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi, via dell’Andrini, località Cannatelli, via degli Atleti e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14 del giorno stesso.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.