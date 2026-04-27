ORBETELLO – «Non sono io antidemocratico, sono le opposizioni extraconsiliari come Orbetello Bene Comune che non sanno usare le procedure democratiche previste dalle Istituzioni per ottenere ciò che richiedono». così il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, respinge al mittente le «accuse mosse pubblicamente da alcuni esponenti delle opposizioni lagunari che non hanno rappresentanza all’interno del consiglio comunale».

«Per quanto concerne Orbetello Bene Comune – spiega Casamenti – respingo con fermezza l’accusa di essere un sindaco antidemocratico, bensì faccio presente che sono loro a non utilizzare le corrette procedure amministrative per ottenere ciò che vogliono. Prendiamo il caso della stanza dei Canottieri che Orbetello Bene Comune voleva per fare un’iniziativa: in quel caso, essendo di proprietà comunale, era necessaria una richiesta che non è mai stata ricevuta dell’Ente e perciò mai inviata. Quelli, infatti, non sono locali privati ma pubblici per cui sono necessarie le opportune autorizzazioni e, in questi casi, si deve assolutamente tenere conto delle procedure previste dall’ordine democratico».

«L’amministrazione, poi, avrebbe avuto la discrezionalità di decidere se l’attività per cui i locali sono stati richiesti era consona all’ambiente sportivo nel quale si sarebbe dovuta svolgere o meno ma, ripeto, all’Ente non è pervenuta neanche la richiesta – prosegue il sindaco -. È non è la prima volta che accade con Orbetello Bene comune che ha il brutto vizio di andare a richiedere sale ai presidenti di associazioni che utilizzano locali comunali ma non di fare richiesta direttamente al proprietario dei locali che è il Comune».

«Nel caso, invece, di sale dell’auditorium comunale – aggiunge il sindaco – è stata mossa l’accusa di aver fatto pagare la struttura a un prezzo maggiorato rispetto a quello previsto per le associazioni. In primo luogo è noto che tali ambienti vengono concessi a patto che non siano previste attività promosse dalle Istituzioni e, quindi, dedicate all’intera comunità o non siano state già calendarizzate altre attività in precedenza, in secondo luogo, per quanto concerne il costo, il collettivo Kairos lamenta di aver dovuto pagare il prezzo per intero. Ricordiamo sia a Orbetello Bene Comune che al collettivo Kairos che la scontistica si applica per le associazioni di carattere culturale o ambientale e non ci sembra questo il caso, visto che anche il collettivo richiede di frequente le dimissioni del sindaco e della giunta, attestandosi nel tessuto cittadino come un’organizzazione politica di fatto. La sala è stata quindi loro concessa al prezzo previsto dal regolamento, perciò, anche tale polemica risulta assolutamente sterile e immotivata, fino a risultare imbarazzante e perfino controproducente anche per chi la fa se queste sono le argomentazioni contro l’amministrazione comunale».

«Infine – conclude il sindaco – abbiamo letto le dichiarazioni pubbliche del segretario del Pd, Rodolfo Bassi, sulle mie assenze alle manifestazioni pubbliche, tipo tracciato stradale. Da parte mia posso solo rilevare che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che da quando il Pd è guidato da Bassi è praticamente sparito dalla scena politica, polverizzato, direi. Ora mi chiedo come una compagine di sinistra così distruttiva, divisa e lacerata al suo interno, inconsistente (tra Pd e Orbetello Bene Comune) possa pensare di affrontare con serietà e serenità i problemi che, giornalmente, si pongono a una comunità complessa e variegata come la nostra e rappresentare di fatto un’alternativa all’attuale amministrazione. Ci dispiace molto di questo, in quanto, quando un’opposizione di sinistra è così divisa e così lacerata, non è mai un bene per la vita democratica di un territorio, ma purtroppo questa è la realtà e dobbiamo prenderne atto. Da parte nostra la maggioranza continua a lavorare con serietà e impegno, raggiungendo obiettivi importanti per il bene collettivo e lasciamo a loro le sterili polemiche che, in realtà, ci avvantaggiano più che danneggiarci»