PUNTA ALA – Si è conclusa con grande successo la 19esima edizione della Combinata Vela Golf – 7° Trofeo Alessandro Mugnai, disputata nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 tra il Golf Club Punta Ala e lo Yacht Club Punta Ala. L’evento, ormai appuntamento tradizionale molto atteso dagli appassionati, si è svolto in due giornate caratterizzate da condizioni meteo ideali, con sole splendente e temperature perfette che hanno contribuito a rendere ancora più piacevole e spettacolare la manifestazione.

Sabato 25 aprile si è disputata nella bellissima Baia di Punta Ala la veleggiata, che ha visto sfidarsi numerose imbarcazioni in un contesto tecnico e competitivo ma al tempo stesso conviviale. Domenica 26 aprile, invece, i partecipanti si sono spostati sul percorso del Golf Club Punta Ala, presentatosi in condizioni eccellenti: fairway curati e green perfetti hanno ricevuto l’apprezzamento unanime dei giocatori.

La gara di golf, giocata sulla distanza di 18 buche con formula Louisiana a 2 giocatori, 4 palle la migliore stableford, ha regalato momenti di grande sport e divertimento, confermando lo spirito unico della combinata vela-golf.

L’organizzazione, impeccabile sotto ogni aspetto, ha garantito il perfetto svolgimento dell’intero weekend, contribuendo alla piena soddisfazione dei 60 partecipanti, che hanno espresso entusiasmo sia per la qualità delle competizioni sia per l’atmosfera di amicizia e condivisione.

A premiare i vincitori sono stati il Presidente dello Yacht Club Punta Ala Alessandro Ancarani, il presidente del Golf Club Punta Ala Fernando Damiani, Bruno Mazzoleni del Relais La Cianella e il segretario Generale dello Yacht Club Punta Ala Emanuele Sacripanti.

I vincitori:

Vela – Classifiche finali

1ª classificata in tempo reale: LINUX (Armatore Andrea Palleschi)

1ª classificata in tempo compensato: BIRBA 3 (Armatore Francesco Marcaccini)

2ª classificata in tempo compensato: LINUX (Armatore Andrea Palleschi)

3ª classificata in tempo compensato: MABELLE II (Armatore Gianfranco Manes)

Golf – Classifica finale (somma punteggi stableford)

1ª squadra netto: Lorenzo Lippini, Franco Cencetti, Matteo Grassellini, Francesco Ricci – 82 punti

2ª squadra netto: Alessandro Masini, Filippo Calandriello, Federica Buoncristiani, Angelo Mascolo – 79 punti

1ª squadra lordo: Federico Teruzzi, Paolo Vitella, Giulio Ghisolfi, Andrea Rossi – 69 punti

Combinata Vela-Golf – Classifica finale

1° classificati e vincitori del Challenge 7° Trofeo Alessandro Mugnai:

LINUX (Armatore Andrea Palleschi) – Squadra: Alessandro Masini, Filippo Calandriello, Federica Buoncristiani, Angelo Mascolo – 16 punti

2° classificati:

FOLLIA (Armatore Francesco Baroncelli) – Squadra: Federico Teruzzi, Paolo Vitella, Giulio Ghisolfi, Andrea Rossi – 15 punti

3° classificati:

BIRBA 3 (Armatore Francesco Marcaccini) – Squadra: Massimiliano Federigi, Chiara Minoli, Francesco Milani, Roberto Milani – 12,5 punti

Premi speciali:

Driving contest buca 10 maschile: Filippo Mazzeschi

Driving contest buca 10 femminile: Cecilia Baccili

Nearest to the pin buca 15 maschile: Stefano Teruzzi con mt 2,05

Nearest to the pin buca 15 femminile: non assegnato

Segnalazione speciale per il 1° classificato Under 14: Federico Teruzzi.

La manifestazione si conferma ancora una volta un perfetto connubio tra sport, natura e convivialità, capace di unire vela e golf in un format unico e coinvolgente. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a crescere e regalare nuove emozioni a tutti i partecipanti.