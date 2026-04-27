GROSSETO – Un ruolo di garanzia, da esercitare con equilibrio e presenza sul territorio. È questa la linea indicata da Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè, realizzata dalla Fiera del Madonnino.

Un nuovo incarico dopo l’esperienza in Giunta

Per Saccardi si tratta di una fase diversa della propria carriera politica. «È un’esperienza nuova per me – spiega – perché ho sempre lavorato negli organi esecutivi, come assessore. Oggi invece sono alla guida dell’assemblea».

Un cambiamento che può contare però su un bagaglio consolidato: «L’esperienza maturata in Giunta è molto utile – aggiunge – e cerco di gestire il Consiglio con rispetto di tutti, comprese le minoranze».

Il ruolo “terzo” del presidente

Al centro dell’intervista anche il tema dell’equilibrio istituzionale. «Il presidente del Consiglio ha un ruolo terzo – sottolinea Saccardi – e deve garantire il funzionamento corretto dell’assemblea, mantenendo un rapporto equilibrato anche con l’opposizione».

Un impegno reso ancora più significativo dal voto ricevuto: «Sono stata eletta all’unanimità, anche con i voti dell’opposizione, e questo rafforza il dovere di garantire spazio e ascolto a tutte le voci».

Un compito non semplice: «Non è sempre facile, ma è necessario permettere alle minoranze di esprimere idee e proposte, che possono contribuire al lavoro complessivo della Regione».

Territori al centro dell’azione politica

Infine, l’importanza del rapporto diretto con le comunità locali. «Le istituzioni devono stare sui territori – afferma Saccardi –. Ho imparato che i problemi si comprendono davvero solo conoscendo da vicino le realtà locali e i bisogni delle persone».

Un approccio che la presidente intende portare avanti anche nel nuovo ruolo, forte dell’esperienza maturata negli anni. E non manca il legame con il mondo agricolo: «L’agricoltura mi è rimasta nel cuore e la Fiera del Madonnino è un appuntamento storico a cui partecipo sempre volentieri».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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