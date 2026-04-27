GROSSETO – Recentemente ho avuto modo, grazie ad un ex nomadelfo, appassionato di cinema e spettacolo, di ripercorrere la fiction televisiva su Don Zeno, padre fondatore di Nomadelfia, realizzata sedici anni fa e messa in onda dalla Rai.

Il lavoro televisivo e l’ottima esibizione di Giulio Scarpati, l’attore che indossò gli abiti di questo grande prete, furono però contraddistinti dal silenzio. Un silenzio forse educato, per non “bacchettare” nessuno, nonostante una complessiva buona riuscita del lavoro.

Qua e là infatti, certi effetti da commedia musicale apparvero esagerati. È il caso dei ragazzi in marcia con le guardie che li inseguono, così come le buone bugie del sacerdote. Effetti forse più adatti ad un “Pinocchio” o ad un “Gian Burrasca”. Lasciamo però alla critica attrezzata queste osservazioni, per permetterci invece delle affettuose considerazioni.

Intanto, plaudiamo alla scelta di questo “scomodo personaggio”, figura carismatica e grande “investimento” per i “titoli di Borsa” vaticani. Don Zeno infatti, anche se per la Chiesa più tradizionale ha rappresentato un certo fastidio, ha lasciato comunque una traccia importante e indelebile. Un prete senza peli sulla lingua che, quando doveva dire o scrivere, non si tirava indietro.

Un inconfutabile esempio è quel suo libricino del 1953, edito da “De Silva” ed oggi quasi introvabile, dal titolo “Non siamo d’accordo”. Si tratta di sessantanove pagine in cui Don Zeno, con inchiostro al curaro, denuncia il disinteresse, il fastidio, la intolleranza di certi “Ordini costituiti” nei confronti della “Famiglia Nomadelfa”.

“Sei andato a finire là dove si producono le Leggi positive – scriveva ad un Onorevole democristiano – e proprio lì mi fai una pessima figura, perché di fatto – continua Don Zeno – mi hai cambiato religione. Sei il capo del gruppo parlamentare DC ma chi e quali interessi difendi?”.

Parole dure, che arrivano come un gancio al mento, dando l’essenza pura e senza fronzoli di un personaggio che ha saputo conquistare il cuore della gente; anche della gente che non ha vissuto a Nomadelfia, che è stata socialmente più fortunata, che ha avuto opportunità diverse ma che, apprezzando certi nobili lavori, come quello della praticata fratellanza, lo ha sempre stimato ed avuto in simpatia.

Bene fece la Contessa Pirelli ad aiutare quel “santodiavolo” di Don Zeno, permettendogli di venire in Maremma ed avere la sua “isola” dove fondare definitivamente questa Comunità. Alcuni non apprezzano che si faccia di lui una descrizione a tutto tondo, che non si censurino i suoi graffi, che non si faccia insomma maquillage.

A noi invece piace per la sua volitività, per il suo coraggio, per le sofferenze che ha dovuto subire. Quel “Non siamo d’accordo” pertanto, non è stato solo il titolo di un suo libro, ma l’esternazione che ha spesso accompagnato proprio la sua missione.

Un domani sarà beatificato!? Per il vero e supremo “Principale”, forse lo è già!