FOLLONICA – Tra il mare e le nostre colline esistono luoghi che hanno visto l’opera dell’uomo da tempi antichi e che oggi, abbandonati a se stessi, sembrano non aspettare altro che essere riscoperti. Sono brandelli di terra e bosco, acqua e pietre che rompono la “monotonia” del verde della macchia, vicini e lontani nello stesso tempo, scoperti per caso o per voci tramandate.

Alcuni di questi luoghi assomigliano a set cinematografici, non avrebbero certo sfigurato in Paris-Texas o Zabriskie Point. Uno di questi è stato visitato dall’associazione La Pievaccia di Follonica con presidente il professor Claudio Saragosa, che, dopo essersi munita dei permessi necessari, ha portato associati e non, a visitare il compendio minerario di Fenice Capanne nel comune di Massa Marittima.

«Il trekking di tre ore – raccontano dall’associazione – tra una natura prorompente e resti delle attività minerarie ha consentito di osservare gli antichi abbancamenti di scorie minerarie dai colori marziani inserite tra macchia, ghiaioni rossastri e un limpido cielo azzurro. Qui la terra ha ceduto ai minatori le sue ricchezze, dal rame ai solfuri misti, scavati in profondi pozzi e gallerie sempre più specializzate, dalle semplici buche nel terreno alle gallerie moderne degli anni ’80, preludio alla chiusura avvenuta nel 1985».

«Spariti i vecchi castelli dei pozzi, sono rimasti due grandi bacini di decantazione a piè di miniera ormai asciutti in superficie e ricoperti in gran parte da vegetazione spontanea, perlopiù pini marittimi importati per essere utilizzati come pali per puntellare le gallerie. Ai nostri escursionisti “pievaccini” si è presentato lo spettacolo delle discariche più antiche, risalenti anche a periodi medievali e precedenti, altipiani, collinette e canyon colorati scavati dalle piogge sui cui fianchi è facile vedere i buchi, le tane dei Gruccioni, uccelli dalle tinte vivaci e delle dimensioni di merli, o buche più grosse, rifugio probabilmente di volpi o tassi o istrici».

«La passeggiata è stata anche occasione di conversazione sul destino della zona, degli interventi di bonifica e sistemazione delle aree e del reticolo idraulico, della storia della vecchia miniera e dell’ultimo impianto lì esistito, la discussa Polytechné e la storia delle batterie esauste da riciclare, finita in un gigantesco flop».

«Alla fine della passeggiata è stato osservato quello che rimane della struttura della vecchia miniera e della laveria, mura perlopiù crollate e pericolanti il cui destino sembra sicuramente segnato e non sarà, probabilmente, un recupero».

«Grazie a Eni Rewind per le autorizzazioni alla visita, essendo la zona un’area mineraria in cui è vietato l’accesso, e grazie a Diego Accardo del comitato Lido Santini per le informazioni e la guida».

Il prossimo appuntamento che La Pievaccia propone a tutti è per domenica 3 maggio al Parco Centrale di Follonica.