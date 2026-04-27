GROSSETO – Non doveva regalare niente il Grifone delle “riserve”, ma l’inizio agguerrito di un San Donato Tavarnelle (foto di Paolo Orlando) è costato loro la settima sconfitta di un campionato comunque impareggiabile. Come contro Siena e Prato non sono mancate grinta e buone giocate da parte dei torelli, che hanno anche neutralizzato un penalty con Romagnoli e scheggiato un legno. Niente ha però potuto soffocare la soddisfazione di una vittoria di un girone tirato e niente affatto banale al momento delle premiazioni ufficiali.

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Grosseto sconfitto dal San Donato Tavarnelle

“Un avversario più forte? All’inizio, perchè non siamo entrati nella maniera giusta – ha detto mister Indiani nel dopogara – abbiamo iniziato la partita in maniera brutta, però dopo il rigore ci siamo ripresi. Non ci riesce di concludere, ma la partita l’abbiamo fatta tutta noi dopo metà del primo tempo. Loro hanno fatto il 2-0 nell’unica azione in cui sono andati nell’altra metà di campo. Indubbiamente abbiamo fatto divertire una città e parte come oggi devono passare in secondo piano, quel che conta è il cammino fatto precedentemente. In cosa siamo stati più bravi? A vincere le partite più sporche contro Poggibonsi, Scandicci, a San Donato, a Sansepolcro, dove le avversarie non ce l’hanno fatta”.

La classifica:

Grosseto 69 punti; Tau Altopascio, Prato 60; Siena 59; Seravezza 56; Terranuova Traiana 50; Scandicci, Foligno 48; Aquila Montevarchi 46; Sporting Trestina 41; Ghiviborgo 40; San Donato Tavarnelle 39; Follonica Gavorrano, Orvietana 37; Camaiore 34; Poggibonsi 28; Cannara 26; Sansepolcro 21