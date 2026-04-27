GROSSETO – Si è svolto ieri, 26 aprile, il congresso provinciale dei Giovani democratici di Grosseto. Al termine dei lavori, Cosimo Garofalo è stato eletto all’unanimità nuovo segretario provinciale della federazione, sulla base della mozione politica “Contro la geografia della marginalità”, che rappresenta la linea e la visione della nuova giovanile grossetana.

(In foto, da sinistra, Mattia Ciappi, Cristian Marchini, Bernardo Taddei, Cosimo Garofalo)

Nella giornata di domenica «una partecipazione ampia e un confronto politico intenso sul futuro della nostra provincia e della nostra generazione – spiegano i Giovani democratici -. Al Congresso hanno preso parte, oltre alle iscritte e agli iscritti, anche il candidato unitario alla segreteria regionale Gd Bernardo Taddei e Mattia Ciappi, membro della segreteria nazionale dei Giovani democratici, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno dei livelli regionali e nazionali verso il percorso della federazione».

La mozione approvata indica una direzione chiara: costruire una giovanile capace di incidere sulle principali criticità del territorio, a partire dal diritto a restare, dalle condizioni del lavoro giovanile, dalla valorizzazione delle aree interne, fino alla necessità di uno sviluppo economico e sociale che non lasci indietro nessuno.

«Questa non è una semplice elezione, ma l’inizio di una nuova fase – dichiara il neosegretario provinciale Cosimo Garofalo –. Vogliamo costruire una giovanile che non accetti l’idea che questa provincia sia destinata alla marginalità. Il nostro obiettivo è mettere in connessione ragazze e ragazzi dei diversi territori, creare comunità politica e promuovere battaglie concrete che permettano alla nostra generazione di restare, vivere e costruire qui il proprio futuro».

Nel corso del Congresso è stata inoltre avviata una riorganizzazione territoriale della federazione, attraverso la costruzione di nuovi circoli su base di area: Centro, Nord, Sud e Amiata. Una scelta che punta a rafforzare il radicamento e favorire sinergie tra territori spesso frammentati.

In questa fase, il coordinamento resterà in capo al livello provinciale, con l’obiettivo di accompagnare la crescita e la strutturazione dei nuovi circoli. L’unico circolo ad aver già espresso una propria guida è quello dell’Area Sud – Costa d’Argento, dove è stato confermato segretario Matteo Porta. «La nascita del circolo dell’Area Sud rappresenta un’opportunità importante – afferma Matteo Porta –. Mettere insieme territori diversi significa costruire una comunità più forte, capace di affrontare insieme le sfide del lavoro, del turismo e della qualità della vita. Il nostro impegno sarà quello di radicarci e dare voce alle esigenze reali dei giovani del territorio.»

Il Congresso è stato anche l’occasione per salutare il lavoro svolto dal segretario uscente Cristhian Marchini, che nei prossimi giorni entrerà in Consiglio comunale a Grosseto. «Questo percorso nasce da lontano – sottolinea Cristian Marchini –. La fiducia che la giovanile mi ha dato tre anni fa mi ha permesso di arrivare fino a qui. Porterò in Consiglio comunale la voce della nostra generazione e continuerò a lavorare in piena sinergia con i Giovani Democratici, affinché le istanze dei giovani trovino rappresentanza nelle istituzioni».

Con questo Congresso si apre dunque una nuova fase per i Giovani Democratici grossetani: «una fase di ricostruzione, radicamento e iniziativa politica, con l’obiettivo di rendere la provincia di Grosseto un luogo in cui le giovani generazioni possano finalmente scegliere di restare».