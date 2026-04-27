MASSA MARITTIMA – Weekend di agonismo per il Karate Massa Marittima che durante la festa della liberazione, dopo aver cantato l’inno nazionale, ha preso parte ai campionati nazionali di karate ACSI a Colleferro. La scuola massetana si è presentata con due atleti, ovvero Diego Antonio Cozzolino e la sua insegnante Monia Polichetti.

Entrambi si sono fatti valere nel Kata, combinazione di tecniche di combattimento, con il regolamento World Karate Federation. Secondo questo, come spiegato dall’arbitro federale, sono stati decisivi tre cm di imperfezione di una posizione del piede ed un’altra piccola imperfezione per Diego, che ha mancato un probabile podio; medaglia d’argento per l’istruttore Monia, che ha sfiorato la vittoria.