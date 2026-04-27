CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 4.500 litri di gasolio e posto i sigilli a una cisterna da 15 metri cubi, oltre che a una colonnina con pistola erogatrice, al termine di un controllo presso un distributore stradale a Castiglione della Pescaia.

L’operazione è stata condotta dai militari della Tenenza della Guardia di finanza di Castiglione della Pescaia, che hanno verificato sia la trasparenza dei prezzi sia la qualità del carburante.

Analisi di laboratorio: carburante fuori norma

Importante il supporto del laboratorio chimico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Livorno.

Dalle analisi sui campioni di gasolio è emerso un punto di infiammabilità (flash point) inferiore al limite minimo di legge, fissato a circa 55 gradi.

Rischi per sicurezza e ambiente

Una simile anomalia comporta gravi rischi di incendio o scoppio durante la movimentazione del carburante, oltre a possibili conseguenze per gli automobilisti, tra cui danni ai motori, cali di rendimento e impatti ambientali.

Denuncia per il gestore

Il legale rappresentante della società che gestisce l’impianto è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con le accuse di frode nell’esercizio del commercio e detenzione o utilizzo di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o miscelazioni non autorizzate.

Controlli a tutela dei consumatori

L’intervento rientra nelle attività di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, finalizzate a prevenire irregolarità che possano danneggiare i consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato, in un contesto economico particolarmente delicato.