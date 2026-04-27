Foto di repertorio

GROSSETO – Tanti bei risultati per i giovani talenti dell’Atletica Grosseto Banca Tema, con l’inizio della stagione estiva dell’atletica nazionale, a cominciare dalla terza fase del Campionato di Società di Marcia a Prato e con il consueto Meeting della Liberazione di Siena. Nella città laniera, dove centinaia di marciatori provenienti da tutto il centro e nord Italia hanno preso parte alla manifestazione andata in scena sulla pista dell’impianto Mauro Ferrari, il team biancorosso era presente con 12 atleti tra cui Riccardo Rabai (foto d’archivio di OnYourMarks), che nell’anno degli Europei Allievi domina la gara sui 5.000m chiudendo in 21:08 confermando ancora una volta il minimo di partecipazione alla rassegna di Rieti 2026 e rifilando oltre 10 secondi al campione italiano indoor Cecchetto. Il crono di Rabai rappresenta la seconda miglior prestazione europea dell’anno di categoria tra Indoor e Outdoor, alle spalle del solo spagnolo Gabriel Gonzalez, che nelle solite ore a Pamplona chiudeva la distanza appena sotto i 20 minuti.

Gara Juniores con il sesto posto di Filippo Gorelli, che chiude in 21:56 siglando il suo miglior tempo outdoor in carriera su questa distanza. Nei 10.000m donne non va lontana dal personale Arianna Cipriani (56:21), 17ma assoluta e 11ma Promessa, nei 5.000m Juniores 18mo posto per Alice Pantalei, che con il crono finale di 28:53 toglie quasi un minuto al suo precedente primato.

Nel Trofeo Toscano riservato alle categorie giovanili, spicca il secondo posto di Giacomo Buggiani nei 2.000m Ragazzi (10:37), categoria nella quale c’è anche il’11mo posto di Massimo Sgherri e il 15mo posto di Cesare Bianchi, al femminile (2.000m) Nicole Campitelli, Stella Bellagotti e Alice Leporini chiudono al decimo, undicesimo e quattordicesimo posto. Gare Cadetti con l’ottava piazza di Roberto Scalabrino al maschile e il decimo di Gaia Leandri al femminile.

A Siena, nella nella lunghissima giornata del Meeting della Liberazione che ha attirato oltre 1.000 atleti provenienti da tutta Italia, Mattia Bartolini fa planare il disco da 1.750kg fino a 55.53m, meno di mezzo metro dallo standard di qualificazione ai Mondiali U20 di Eugene fissato in 66 metri. Il grossetano, più volte maglia azzurra nelle passate stagioni, si conferma ancora una volta nell’elite europea di specialità, con una misura che attualmente rappresenta il secondo miglior risultato in Europa per un atleta al primo anno di categoria.

Nel ricco programma di gare del Campo Scuola Renzo Corsi, spicca il 22.17 di Thomas Nencini nei 200m e l’8:57.10 di Filippo Bonucci nei 3.000m, entrambi al minimo per i Campionati Italiani U18, poi il terzo posto di Vittoria Monaci nel salto in alto (1.59m). Nelle categorie promozionali ottimo 1:39.18 di Cloe Meravigli, che vince i 600m davanti alla perugina Ferretti e alla compagna di squadra Martina Capani (1:46.22), nella gara maschile ampio successo per Mattia Sepe, al traguardo in 1:31.56. Podio anche per Martina Domenichini, terza nei 300m con 42.72.