GROSSETO – «Il Congresso della Federazione Pd di Grosseto è partito nel peggiore dei modi, tanto da costringerci a presentare un ricorso urgente alla Commissione di garanzia regionale».

A dirlo è l’area Schlein-Fossi in una nota.

«A fronte di una pressoché totale assenza di confronto politico, di elaborazione programmatica, di rinnovamento e apertura alla società, si registrano – oltre a forzature regolamentari e irregolarità statutarie che non contribuiscono a un salto di qualità complessivo, auspicabilmente unitario, dell’iniziativa del partito sul piano locale, anche in previsione delle importanti scadenze politico elettorali che ci attendono sul territorio – gravissime e deprecabili scorrettezze».

«È gravissimo il fatto che su WhatsApp sia circolato uno scambio di messaggi, visualizzato da una moltitudine di persone, che ha svelato la volontà di condizionare la disponibilità per “una organizzazione molto puntuale e precisa sui singoli iscritti” per il congresso alla designazione del nuovo capogruppo Pd in Consiglio comunale di Grosseto. Simili pratiche politiche, prettamente spartitorie, sono respingenti verso qualsiasi tentativo di rinnovamento e apertura a risorse nuove, specie per quelle giovani generazioni che sono tornate a votare Pd e che, anche localmente, si sono mobilitate per i referendum sul lavoro e sulla giustizia.

Sono pratiche da condannare senza se e senza ma, sicuramente estranee al profilo politico che il Pd ha assunto con l’elezione e il mandato portato avanti testardamente dalla segretaria nazionale Elly Schlein».

«Pratiche vecchie – prosegue la nota -, che condizionano e avvelenano i rapporti nel partito, alimentano ulteriormente quelle tensioni che hanno caratterizzato la gestione del Pd provinciale degli ultimi mesi: totale assenza di iniziativa politica, organismi dirigenti mortificati, autoreferenzialità di un gruppo dirigente sempre più ristretto e chiuso».

«Quello scambio di messaggi diffuso su WhatsApp, che lede pesantemente l’immagine complessiva del Pd e tenta di condizionarne il percorso congressuale, è stato pubblicato per iniziativa di chi, tra l’altro, fa parte della commissione provinciale per il congresso e che, in tale veste, dovrebbe astenersi dall’assumere qualsiasi posizione e concorrere esclusivamente a sovrintendere e garantire il corretto svolgimento di tutte le fasi previste».

«È chiaro che l’accaduto fa venire meno questa funzione di garanzia, compromettendo l’operato di una commissione che già, per scelta del segretario provinciale, non rappresenta tutte le anime del partito. Quanto contenuto in quei messaggi aggiunge pesanti dubbi sulla gestione trasparente e corretta dell’accesso ai dati sensibili che possono essere a disposizione dei commissari. Per questo, per ristabilire condizioni di correttezza, imparzialità e trasparenza, è opportuno che chi è coinvolto nella vicenda non faccia più parte della commissione e che la stessa nomina del capogruppo sia oggetto di una riflessione che rispetti le prerogative e l’autonomia del gruppo consiliare, indipendentemente dalle dinamiche congressuali».