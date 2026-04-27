ARCIDOSSO – Sede completamente rinnovata per il Centro per l’impiego di Arcidosso. Questa mattina l’inaugurazione per sancire il ritorno alla piena operatività di questo punto di accesso ai servizi dopo il completamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione effettuati nell’ultimo anno.

A tagliare il nastro il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi, assieme tra gli altri al sindaco Jacopo Marini, ai primi cittadini dei Comuni del comprensorio e al presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana Federico Balocchi.

I lavori sono stati finanziati per circa 365 mila euro, nell’ambito del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego”. Allestita anche una nuova aula informatica Trio che permetterà alla cittadinanza del territorio, con il supporto di un tutor-facilitatore digitale, di accedere ai percorsi formativi gratuiti del progetto regionale di formazione online “Progetto Trio”, oltre alla possibilità di imparare ad utilizzare le tecnologie digitali.

Il Centro per l’Impiego di Arcidosso, gestito dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego, è uno dei cinque Centri per l’impiego della provincia di Grosseto insieme a Grosseto, Follonica, Manciano e Orbetello. Copre un bacino di oltre 18.000 residenti su un’area composta da otto comuni (Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano).

Opera in un contesto provinciale contraddistinto da un tasso di occupazione che si attesta attorno al 70% (Istat 2025), in linea con la media regionale, con una forte incidenza nel settore dei servizi e nell’agricoltura, e un tasso di disoccupazione al 4,9%, che nelle zone montane sale al 6%, risentendo della dispersione territoriale e delle difficoltà di collegamento delle aree interne.

Nell’area specifica di competenza del Centro per l’impiego di Arcidosso il mercato del lavoro è influenzato, oltre che dal settore dell’agricoltura, dalla stagionalità dei flussi turistici e dalle attività estrattive e geotermiche. Tali caratteristiche richiamano come sfida principale non solo la disoccupazione ma anche il mismatch delle competenze, in particolare nell’ambito energetico e della meccanica e meccatronica.

“Oggi cogliamo due obiettivi: il rafforzamento dei servizi per il lavoro e il supporto allo sviluppo della Toscana diffusa. Due sfide in cui crediamo profondamente perché la nostra è un’idea di Toscana che non lascia indietro nessun territorio – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani -. Il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego prosegue e la rete di Arti diventa non solo sempre più capillare, ma anche incisiva ed efficace come dimostra il numero crescente di cittadini e imprese che trovano nei Centri un punto di riferimento affidabile. Strutture moderne, funzionali e accoglienti cambiano il rapporto tra il cittadino e il servizio pubblico, abbassano le barriere d’accesso e comunicano rispetto verso chi entra in cerca di supporto”.

“Una sede rinnovata non è un dettaglio secondario – ha sottolineato l’assessore Alberto Lenzi -, è il segnale fisico, visibile, dell’impegno della Regione verso un territorio e verso le persone che ci vivono. I servizi pubblici per l’impiego meritano spazi all’altezza del ruolo che svolgono, sempre più lontano dal vecchio collocamento. Arcidosso è oggi un presidio territoriale moderno, capace di rispondere con una gamma ampia di servizi sia ai cittadini che alle imprese, in un contesto come quello dell’Amiata Grossetana dove la stagionalità turistica, l’agricoltura e le attività geotermiche richiedono risposte su misura”.

I numeri del Cpi di Arcidosso – Nel 2025 i cittadini presi in carico complessivamente da parte degli operatori sono stati 3259 (+21,4% rispetto al 2024), con un incremento delle politiche attive erogate pari al 12,5%, attestandosi a 5544 a fronte delle 4926 del 2024.

Nel 2025, il Centro ha pubblicato 160 offerte di lavoro (per un totale di 180 posti di lavoro). Le aziende gestite sono state 98, per un totale di 380 servizi erogati. I profili più richiesti riguardano i settori dell’agricoltura, ristorazione, turistico alberghiero, assistenza alla persona.