GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

• Il Cala beach resort: un sogno affacciato sul mare nell’elegante Golfo di Punta Ala. Dall’originale forma piramidale, il Cala Beach Resort, affiliato al circuito Leading Hotels of the World , sorge tra la spiaggia e la pineta, nei pressi dell’elegante Marina di Punta Ala. Per la stagione 2026 ci stiamo preparando ad aprire i battenti e stiamo organizzando gli ultimi dettagli per la squadra. Queste le ultime figure ricercate: Personale di Cucina: Capo partita, Assistenti ai Bagnanti, Personale di Sala: Chef de rang, commis sala e bar. LINK

• Assunzione a tempo pieno. Cercasi dipendente presso impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• Il Servizio Politiche del Personale, Programmazione e Reclutamento dell’Unione ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 nuova unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Operatore Tecnico, Area degli Operatori esperti al Comune di Civitella Paganico. scade 12 maggio LINK

• Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano. LINK

• Azienda referenziata grossetana, operativa nei servizi alle imprese, intende avviare una selezione per l’individuazione di una persona con comprovate competenze in marketing aziendale, da inserire all’interno della propria organizzazione per supportare le attività di sviluppo, comunicazione e promozione. LINK

• Bagnini: La Balneari della Maremma Grossetana (Bmg), rete di imprese leader nel settore turistico-balneare del territorio, annuncia l’apertura delle selezioni per il personale addetto al servizio di salvataggio per la prossima stagione estiva 2026. LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

Centro per l’impiego:

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Cartongessisti. Lavapiatti. Elettricista. Giardiniere. Addetto/a alle pulizie. Consulente finanziario. Badante convivente. Addetto/a alle pulizie. Falegname. Cameriere/a di sala. Manutentore meccanico junior. Addetto/a all’ospitalità in cantina. Operai/e addetti/e alla produzione di vino. Addetto/a polifunzionale sala e bar cinema. Addetto/a alla segreteria. Apprendisti operatori macchine utensili. Cuoco/a. Store manager. Cameriere/a di sala e banco. Pizzaiolo/a. Baby sitter. Geometra di cantiere. Addetto/a all’assistenza di base. Consulente commerciale. Tirocinio addetta/o al magazzino. Autista magazziniere. Cameriere/a ai piani. Aiuto cuoco/a. Operatore/trice telefonico per recupero crediti. Estetista. Addetto/a alla produzione di dolci da forno. Addetti vendita/banconisti. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio. Cameriere di ristorante. Elettricisti. Addetto/a al magazzino e alle consegne. Addetto/a alla gastronomia. Cuoco/a. Cuoco/a con competenze di pasticceria e panificazione. Chef de rang/demi chef de rang. Runner di ristorante. Secondo chef. Manutentore. Tirocinio assistenti biblioteca. Tirocinio addetto/a vendite all’interno del wine shop. Termotecnico/a. Contabile. Tecnico informatico. Docente di lingua inglese. Banconista. Tirocinio addetta/o vendite. Cameriere/a di sala e bar. Agenti venditori. Addette/i ai servizi di igiene e pulizia. Commesso/a di banco gelateria. Agenti venditori. Addetto/a alla produzione. Autisti. Operatori/trici socio sanitari/e. Lavapiatti. Addettto/a alla manutenzione. Tecnico/a riparatore/trice. Autista di golf cart. Muratori specializzati. Capocantiere. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Termotecnico. Contabile. Conduttore di mezzi pesanti e camion. Commesso/a di vendite reparto generi vari. Commerciale tecnico. Caldaista. Norcino. Escavatorista patente c. Addetto/a alla refrigerazione industriale. Addetto/a al tornio. Meccanico manutentore. Addetti/e al reparto generi vari. Addetto/a alla vendita. Infermiere/a. Assistente alla direzione lavori. Facchino/a ai piani. Guardia particolare giurata. Manovale stradale. Camionisti. Operatori/trici mezzi meccanici. Agente immobiliare. Addetto/a all’accoglienza. Addetto/a alle vendite. Addetto/a al servizio clienti. Addetto/a alla consegna vetture. Analista funzionale. Meccanico. Estetista. Braccianti agricoli. Impiegato/a di magazzino. Installatore di apparecchi elettrici. Manovale. Store manager. Commesse delle vendite al minuto. Addetta/o colazioni. Addetta/o call center in-bound. Addetta/o manutenzione estintori. Tuttofare d’albergo. Portiere di notte. Autista di carro attrezzi. Pizzaiolo/a. Addetta/o alla gestione del personale. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.