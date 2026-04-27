GROSSETO – “I fedeli che da oltre quarant’anni partecipano alla Santa Messa in ricordo dei combattenti e dei dispersi della Repubblica Sociale Italiana, tradizionalmente celebrata il 28 aprile alle 18 presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa in via Roma, esprimono profondo rammarico per quanto accaduto quest’anno”.

A dirlo è il consigliere comunale Gino Tornusciolo.

“La chiesa, attualmente gestita dall’associazione San Lorenzo, non verrà più concessa per la celebrazione di funzioni religiose pubbliche. Ciò avviene nonostante l’interessamento diretto di Sua Eccellenza il Vescovo di Grosseto, che aveva anche provveduto a designare il sacerdote incaricato della celebrazione”.

“Apprendiamo con grande dispiacere che il direttivo dell’associazione abbia deciso, in modo autonomo, di non consentire l’apertura del luogo di culto, impedendo di fatto lo svolgimento di una funzione religiosa che rappresenta da decenni un momento di raccoglimento, memoria e preghiera per tanti fedeli. Una scelta che non condividiamo e che riteniamo profondamente ingiusta nei confronti di una comunità che, con rispetto e continuità, ha sempre partecipato a questa commemorazione”.

“Mi sono interessato personalmente alla questione – prosegue Tornusciolo – e ho parlato direttamente con la presidente dell’associazione. Pur in un clima cordiale, le motivazioni addotte mi sono apparse più come giustificazioni di circostanza che reali ragioni. Trovo inaccettabile che un luogo di preghiera venga di fatto privatizzato e sottoposto alle decisioni di un consiglio di amministrazione, arrivando persino a contrastare il parere della Curia“.

I fedeli comunicano che si stanno già attivando per individuare al più presto un’altra chiesa disponibile ad accogliere la celebrazione.

Nel frattempo, ci scusiamo con tutti coloro che, come ogni anno, si recheranno presso la chiesa trovandone il portone chiuso: una situazione che addolora profondamente chi continua a credere nel valore della memoria e della preghiera per i defunti.

Proprio in questi minuti è arrivata la conferma che è stata individuata un’altra chiesa: è quella di San Giuseppe. La funzione religiosa si terrà alle 18.