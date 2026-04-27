GROSSETO – Continua a macinare punti e vittorie la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto di softball. Le biancorosse di Verrecchia hanno avuto la meglio per 12-2 sul Cali Roma e per 9-2 sull’Atoms’ Chieti nel campionato di serie B. “Contro la compagine laziale – ha commentato il manager Paolo Verrecchia – abbiamo giocato un’ottima gara, con Giorgia Franceschelli che ha lanciato per cinque inning in maniera praticamente perfetta. L’attacco, inoltre, ha dimostrato carattere e determinazione”.

Il secondo match, quello contro l’Atoms’ Chieti, ha visto il Big Mat Bsc di softball partire subito bene, portandosi sul 3-0, per poi essere quasi rimontato dalle avversarie e infine dilagare e aggiudicarsi la partita per manifesta. “Ottime le prove in battuta di Lapalorcia, Marianello, Verrecchia, Ruberto e Franceschelli. Merita però un plauso particolare Flavia Carletti perché ha dimostrato di essere di un’altra categoria, siglando tre fuoricampo interni e battendo sempre valido durante i suoi turni”.

Continuano a vincere anche le Under 16 biancorosse. Le ragazze del manager Fiorenzo Cappuccio si sono imposte per 11-4, allo stadio Simone Scarpelli, sul Pisa Towers. “Ottima prova sia dell’attacco – ha commentato Fiorenzo Cappuccio – che della pedana e della difesa. Sottolineo, inoltre, le due buone performance in battuta di Viola Nocciolini (autrice anche di un triplo) e Irene Orlandi. La squadra sta lavorando bene in allenamento e questo lo vede poi nelle gare ufficiali, dove tutte le ragazze danno il loro contributo con grande grinta”.