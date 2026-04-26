GROSSETO – Seconda sconfitta di fila per il Grosseto, battuto 2-0 al Carlo Zecchini dal San Donato Tavarnelle (foto d’archivio di Paolo Orlando). Nonostante la buona volontà i torelli, scesi in campo anche oggi con tanti uomini poco impiegati nel corso della stagione, non riescono a fare risultato utile. Buona partenza degli ospiti, a caccia di punti salvezza, e autori di una rete per tempo, prima con Lomangino e poi con Ciravegna; nel mezzo, una massima punizione disinnescata da un attento Romagnoli. I locali non stanno a guardare e crescono col passare dei minuti, scheggiando una traversa e mancando il bersaglio di poco in almeno due occasioni. Nel finale, parata di peso di Neri, che nega il gol della bandiera ai maremmani.

GROSSETO: Romagnoli, Masini, Sacchi, Monteverde, Benedetti, Gonnelli, Ampollini, Italiano, Malva, Guerrini, Fiorani. A disposizione: Marcu, Cesario, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Bacciardi, Lorenzini, Regoli, D’Ancona. All. Indiani.

SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Pecchia, Perugi, Falconi, Morelli, Cecchi, Calonaci, Catanese, Ciravegna, Nardella, Lomangino. A disposizione: Tampucci, Croce, Alfani, Leonardi, Gistri, Mignani, Sardilli, Ronci, Rotondo. All. Bagatti.

ARBITRO: Rotondo di Frattamaggiore; assistenti Trapasso e Larosa di Vibo Valentia.

MARCATORI: 10′ Lomangino, 27′ st Ciravegna

NOTE: al 25′ Romagnoli para un calcio di rigore.