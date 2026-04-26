PAGANICO – Una giornata baciata dal sole e dai colori della primavera ha fatto da cornice alla tredicesima edizione della Centochilometri della Granocchia, la classicissima del cicloturismo targata Uisp, come sempre perfettamente organizzata dalla Ciclistica Valdombrone. Partenza e arrivo a Paganico per un evento che quest’anno ha segnato un vero e proprio record storico con 400 partecipanti, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per la valorizzazione del territorio e dello sport per tutti.

La manifestazione, svoltasi sotto l’egida Uisp e valida anche come prova unica del campionato toscano Uisp di cicloturismo a squadre, ha visto la collaborazione fondamentale del Comune di Civitella Paganico e della Pro Loco di Paganico: una sinergia che ha permesso di trasformare il percorso in una festa grazie anche agli attesissimi e prelibati ristori.

La competizione, pur mantenendo lo spirito non competitivo del cicloturismo, ha visto una partecipazione agguerrita nella prova unica del campionato toscano a squadre. La classifica per società ha visto primeggiare la Marevettamare con 23 atleti totali, seguita dalla Costa Azzurra con 14 iscritti e dalla Ciclistica Valdarbia La Popolare che ha chiuso il podio con 10 rappresentanti. Buoni piazzamenti anche per l’Avis Montevarchi e la Natural Bike Casentino, mentre la squadra di casa, la Ciclistica Valdombrone, ha partecipato con 11 portacolori. I ciclisti hanno potuto scegliere tra tre varianti: il Corto da 67 km, il Medio da 90 km e il Lungo da 120 km, quest’ultimo con un dislivello impegnativo di ben 2.270 metri. I vincitori sono stati Andrea Musumeci, Santini Corse, e Maura Naldini, Euro Team, nel Lungo; Giacomo Daviddi, Tommassini Cycling e Chiara Valdo, Costa Azzurra; Francesco Zucco, Bassibike, ed Elisabetta Tamburini, Croce Verde Viareggio, nel Corto.

La grande novità tecnica è stata la cronoscalata inserita nel percorso lungo: un tratto di circa 4 km tra le vigne della Tenuta dell’Impostino, con pendenze medie del 5,6% e punte del 12%. Un passaggio che ha messo alla prova i più preparati prima del meritato ristoro e della discesa finale verso Paganico. Tra gli uomini, dominio dell’Unione Ciclistica Trasimeno che piazza tre atleti nei primi cinque: il più veloce è stato Matia Burini con l’incredibile tempo di 10’15”, seguito da Lorenzo Galli (Cicli Falaschi) in 10’35” e da Fabio Guidoni (10’43”). In campo femminile, prestazione maiuscola di Oriana Goretti (Mbm Le Querce) che ha vinto la prova in 13’43”, staccando di circa mezzo minuto Giada Scatena della Portammare (14’14”) e Sara Cannoni del Team Hopplà (14’47”).

Alla partenza della manifestazione era presente anche il sindaco Alessandra Biondi: “Non potevo non esserci per l’importanza che questa manifestazione ormai ha assunto. È una grande occasione per la promozione del territorio. Quest’anno abbiamo un record storico, siamo intorno ai 400 partecipanti, e questo premia le eccellenze che possiamo proporre. I risultati confermano che stare insieme è sempre un successo e che fare rete conta”. Concetti ribaditi da Massimo Pifferi, vicepresidente Uisp Grosseto: “È per me un onore e un’emozione essere qui a rappresentare Uisp Grosseto e Uisp Toscana in questa storica manifestazione organizzata dagli amici della Valdombrone, società di cui ho fatto parte per anni. Mi piace dire sempre che la Uisp è sport per tutti, nessuno escluso; è ambiente ed è territorio, e questa manifestazione va perfettamente in questa direzione”.

Stanco ma soddisfatto Emiliano Mariottini, presidente della Ciclistica Valdombrone, vera anima dell’evento: “Questa manifestazione è per noi un appuntamento immancabile a cui teniamo tantissimo – spiega –. Per la prima volta arriviamo a quota 400 partenti e per noi è una grande edizione. Ci impegniamo tanto grazie alla collaborazione del Comune e della Pro Loco, che ci danno una mano enorme per allestire e portare a termine tutto nel migliore dei modi; la Uisp per noi è un partner da sempre fondamentale”.

Non solo fatica, ma anche tanta convivialità. I ristori curati dalle Pro Loco di Pari e Torniella, insieme alla degustazione di prodotti locali presso la distilleria Nannoni, hanno reso l’esperienza indimenticabile. La giornata si è conclusa come da tradizione con il pasta party alla Casa del Fiume, allestito dalla Pro Loco di Paganico, dove atleti e accompagnatori hanno festeggiato il successo di un’edizione che resterà negli annali.