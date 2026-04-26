GROSSETO – Si è svolta questa mattina, all’interno della Fiera del Madonnino, la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Scatta la Fiera”, organizzato da Il Giunco in collaborazione con Grosseto Fiere.

A vincere il concorso è stato Roberto Seminara, autore dello scatto scelto tra oltre cento fotografie arrivate da tutta la Maremma e non solo, a conferma del grande successo dell’iniziativa. A ritirare il premio il nipote Michele Seminara.

La premiazione

La consegna del premio è avvenuta direttamente nella redazione del Giunco allestita all’interno della fiera, alla presenza del direttore Daniele Reali, del presidente di Grosseto Fiere Paolo Rossi e del direttore Carlo Pacini.

Un momento partecipato, che ha chiuso simbolicamente un’iniziativa capace di coinvolgere numerosi appassionati e di raccontare il territorio attraverso immagini autentiche.

Un contest da oltre cento partecipanti

Il concorso ha riscosso un’ampia adesione, con oltre cento partecipanti che hanno inviato i propri scatti, tutti realizzati con il cellulare come previsto dal regolamento.

Le fotografie hanno raccontato paesaggi, animali, attività agricole e momenti di vita all’aria aperta, offrendo uno spaccato variegato e genuino della Maremma.

Uno sguardo verso il 2027

Lo scatto vincitore di Roberto Seminara sarà utilizzato per la campagna promozionale della Fiera del Madonnino e del Game Fair 2027, diventando così parte dell’immagine ufficiale dei due eventi.

Il Giunco in fiera

La premiazione si è inserita nel contesto della presenza del giornale al Madonnino, con una redazione aperta attiva per tutta la durata della manifestazione, pensata per incontrare lettori, operatori e visitatori.

Un’occasione per rafforzare il legame con il territorio e continuare a raccontarlo, anche dal vivo, nel cuore dei suoi appuntamenti più importanti.