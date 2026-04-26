BAGNO DI GAVORRANO – Successo per 3-1 in rimonta sul campo dello Scandicci per il Follonica Gavorrano, che mette una piccola ipoteca per la salvezza che si definirà all’ultima giornata.

La prima conclusione verso la porta arriva al 6′ ed è ad opera di Valori dal limite dell’area, Tognetti in tuffo devia in angolo. Sul corner Arrighini impatta di testa sul primo palo mettendo a lato.

Due minuti più tardi Tognetti si deve impegnare due volte sempre in tuffo, prima sul tiro dalla distanza di Dodaro e poi sulla conclusione dall’interno dell’area da parte di Viligiardi in girata.

Al 10′ lo Scandicci trova il vantaggio dopo un disimpegno errato di Drapelli, l’ex Arrighini di fronte a Tognetti non sbaglia e porta il parziale sull’1-0.

Al 12′ Bellini subisce un fallo sul limite dell’area e si incarica di battere la punizione, Fedele è attento e devia la sfera indirizzata verso l’angolino sul secondo palo.

Il vantaggio dello Scandicci dura 5 minuti, perché al 15′ arriva il pareggio del Follonica Gavorrano: ancora Bellini dalla bandierina trova Giordani, che di testa impatta bene e ristabilisce l’equilibrio.

Si apre poi una fase di equilibrio tra le due squadre, durante la quale da segnalare c’è solo un calcio d’angolo pericoloso dello Scandicci.

Al 42′ si fa rivedere in avanti il Follonica Gavorrano con un sinistro da fuori di Bellini che termina a lato, mentre un minuto più tardi Valori salta un uomo e si presenta di fronte a Tognetti, la conclusione scheggia la traversa e termina alta.

Al rientro in campo nella ripresa la prima occasione la creano gli ospiti, Iacoponi intercetta al volo un cross di Masoni ma spedisce alto.

All’8′ Tognetti interviene per togliere un pallone diretto verso l’incrocio dopo una deviazione sulla conclusione di Valori.

Al 20′ Bellini mette in area un calcio di punizione da cui scaturisce un batti e ribatti, Likaxhiu controlla e calcia trovando prima la ribattuta del portiere e poi il tap-in che porta il Follonica Gavorrano in vantaggio.

Ritorno in campo alla mezz’ora per Mutton, dopo un lungo infortunio alla spalla, che impatta bene di testa sulla punizione di Bellini, mandando la palla di poco a lato.

Lo Scandicci cerca inserimenti per arrivare al pareggio, mentre il Follonica Gavorrano si difende e agisce soprattutto in contropiede. Al 41′ Iacoponi si mette in proprio e si invola sulla fascia, calcia ma trova la parata del portiere.

Al 46′ Bellini viene atterrato dal portiere e l’arbitro fischia calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Bellini non sbaglia e trova il gol dell’1-3.

Nel finale ultima chance da Fossati che impegna ancora in tuffo Fedele e Mutton con il sinistro spara fuori.

“Partita soffertissima – ha commentato il vice allenatore Daniele Pagliarini – Siamo andati sotto, ma siamo stati bravi prima a riprenderla su calcio d’angolo con un gran colpo di testa di Giordani e poi, nel secondo tempo, abbiamo legittimato una grande prestazione con altre due reti. Siamo molto contenti per oggi, però sappiamo che comunque questo non è sufficiente, ci giocheremo tutto nell’ultima domenica. Nota positiva il rientro di Mutton, siamo sicuramente molto contenti e sicuramente potrà darci una mano già da domenica, sarà un’arma in più che avremo a disposizione. Chiaramente ci giocheremo il tutto per tutto, sperando anche in qualche risultato positivo per noi”.

SCANDICCI: Fedele, Fiaschi (33′ st Bertelli), Chiaverini (39′ st Morandi), Tacconi, Biancon, Dodaro, Valori, Guidelli (22′ st Poli), Arrighini, Boganini (48′ st Marchesini), Viligiardi (26′ st Tellini). A disposizione: Pepe, Villoresi, Aprili, Ducci. All. Taccola.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bellini, Marino, Iacoponi, Maurizi, (16′ st Mutton) Rinaldini (25′ st Proietti), Drapelli, Masoni (48′ st Arrighi), Likaxhiu, Ferrante, Giordani (36′ st Fossati). A disposizione: Poggiolini, Ferretti, Bucci, Bianchi, Pescicani. All. Pagliarini.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia; assistenti Malerba e Boccadamo di Cinisello Balsamo.

MARCATORI: 10′ Arrighini, 15′ Giordani, 20′ st Likaxhiu, 47′ st (rig.) Bellini.

NOTE: ammoniti Ferrante, Biancon, Maurizi, Guidelli, Tellini, Fedele. Recuperi 1+5.