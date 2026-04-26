GROSSETO – Quattro giorni all’Its Eat (eccellenza agroalimentare toscana) Academy interamente dedicati all’orientamento post diploma per gli studenti delle quinte classi degli istituti di istruzione superiore del polo Pietro Aldi, dell’istituto Fossombroni, del liceo Rosmini e dell’istituto Enrico Mattei di Rosignano. Proprio in questa fase dell’anno, infatti, gli studenti e le famiglie iniziano a ragionare su quale scelta fare una volta conclusi gli studi nella scuola secondaria superiore.

Inizia lunedì 27 un tour de force che si protrarrà fino a giovedì 30 aprile, con 300 studenti che frequentano l’ultimo anno di buona parte delle scuole superiori della città capoluogo e di un istituto di Rosignano, impegnati su più turni a partecipare a quattro laboratori presso la sede dell’Its Eat Academy a Grosseto nella Cittadella dello studente, in via Scopetani, 6».

«Grazie alla collaborazione con il Polo Universitario Grossetano e con Its Vita abbiamo la possibilità di accogliere gli istituti di istruzione superiore presso la nostra nuova sede a Grosseto – spiega la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani – Daremo l’opportunità a un gran numero di studenti di farsi un’idea più precisa sulle opportunità che danno loro i nostri percorsi formativi in una prospettiva occupazionale di qualità. I percorsi di formazione terziaria in ambito agroalimentare (anello di congiunzione tra quella degli istituti di istruzione superiore e quella universitaria), infatti, danno la possibilità di accedere velocemente al mondo del lavoro, con profili professionali qualificati che danno soddisfazione in termini economici e d’inquadramento professionale. Quasi il 90% dei nostri corsisti, non a caso, trovano lavoro entro un anno dal momento in cui si sono diplomati. Spesso nelle aziende all’interno delle quali hanno svolto gli stage formativi».

Nei quattro giorni dedicati all’orientamento post diploma, ragazze e ragazzi che vi prenderanno parte avranno la possibilità di vedere dal vivo come funzionano i laboratori di marketing agroalimentari, intelligenza artificiale, valutazione/degustazione dell’olio d’oliva, biologia agroalimentare e utilizzo dei droni per la rilevazione dei parametri. Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, saranno accolti e istruiti sul funzionamento dei laboratori da parte dei docenti dell’Its , che garantiranno loro ogni informazione necessaria. I percorsi formativi dell’Its Eat Academy durano due anni e sono gratuiti, con la possibilità di accedere a borse di studio fino a 6.000 euro all’anno. L’apprendimento si basa su la metà di ore con lezioni frontali in aula, e l’altra metà di stage formativi presso le aziende convenzionate. Diverse delle quali con sede all’estero.

«Per il nostro ITS EAT Academy – conclude Parmeggiani – è un’occasione importante per far conoscere l’intera gamma dei percorsi formativi che mettiamo a disposizione degli studenti nella città di Grosseto, mentre per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori costituisce un’opportunità per fare una scelta più consapevole rispetto al loro futuro professionale».

Per avere informazioni più dettagliate sui singoli percorsi, consultare: fondazione-eat.it. Oppure telefonare allo 0564-1791224 – 333-1328663. Mail: [email protected]