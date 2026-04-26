GROSSETO – Un gruppo di ragazzi in tenuta da mare o da piscina. Sono i protagonisti, purtroppo sconosciuti, della foto che pubblichiamo oggi nella nostra rubrica Maremma com’era.
La foto, per abbigliamento e pettinature, potrebbe essere statas scatta negli anni 20-30. Se qualcuno riconosce i protagonisti di questa immagine ci scriva.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
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