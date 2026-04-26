GAVORRANO – Intervento nella notte in località Grilli, nel comune di Gavorrano, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Grosseto è stata chiamata per un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda agricola.

Le fiamme hanno interessato quattro macchine agricole, che sono andate completamente distrutte. L’azione dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ad altre strutture e mezzi presenti nell’area.

Non si registrano persone ferite. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza