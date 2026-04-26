CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutto facile per gli Under 15 La Scala dell’Hc Castiglione nella penultima giornata, col netto 15-2 corsaro sulla pista della cenerentola Forte dei Marmi. Biancocelesti praticamente tutti in rete con la gara chiusa abbondantemente già nel primo tempo, finito 11-0.

Nella ripresa gli altri gol. Alla fine cinquina personale per Bacci, Triplette per Bagnoli e Giabbani, e doppiette per Pucillo e Sforzi. Nel Forte le marcature portano la firma di Venturi e Zucchi. La Scala matematicamente certo del primo posto in solitaria in classifica; dopo l’ultima giornata l’attenzione sarà rivolta alle finali di categoria dal 4 al 7 giugno a Castiglione ancora al Casa Mora.

U15, Forte dei Marmi-La Scala Castiglione 2-15

FORTE DEI MARMI: Matias Vera; Iacopo Palmerini, Lapo Fontana, Elimane Lorenzo Ndour, Gabriel Ndoci, Cosimo Venturi, Tommaso Zucchi, Alessandro Berozzi. All. Andrea Biagi.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele de Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (0-11) 0’19” Bacci (C), 0’25” Pucillo (C), 5’05 Bagnoli (C), 5’28 Bacci (C), 10’25 Sforzi (C), 12’13 e 12’41 Bacci (C), 13’19 Giabbani (C), 15’20 Bacci (C), 16’36 Pucillo (C), 19’50 Giabbani (C); st 1’23 Bagnoli (C), 3’54 Venturi (FM), 4’58 Zucchi (FM), 5’47 Giabbani (C), 11’39 Bagnoli (C), 12’18 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 21a giornata 25 aprile

Spv Viareggio-Bluoptik Follonica 2-4

Forte dei Marmi-La Scala Castiglione 2-15

Cp Grosseto A-Sarzana A 7-3

Sarzana B-Cp Grosseto B Rinv.

Siena-Cgc Viareggio 2-14

Startit Prato-Rotellistica Camaiore 1-2

La classifica

Castiglione 60 punti; Sarzana A 54; Cgc Viareggio 52; Cp Grosseto A 49; Follonica 43; R.a Camaiore 34; Sarzana B 27; Prato 15; Spv Viareggio 13; Siena 9; Cp Grosseto B 6; Forte Marmi 5