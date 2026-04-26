FOLLONICA – Bella domenica all’insegna di sport e crescita per i baby giocatori del Golfo Rugby Follonica, che hanno partecipato al Festival degli Under 8 organizzato dalla società Amatori Rugby Rosignano. Sette le società partecipanti provenienti delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia e Firenze, che si sono confrontate con lealtà e determinazione.

Corse, placcaggi e mete non sono mancate. I portacolori del Golfo supportati in un confronto dai cugini del Grosseto Rugby hanno portato a casa la loro prima vittoria, che anche se non fondamentale, sicuramente è servita per dare morale e fiducia in sé stessi. Il presidente Pietro Lanzone ringrazia i genitori, il mister Stefano Giannini e i rugbisti in erba Almaluna, Agnese, Filippo, Brayan, Umberto, Liam, Tommaso e Joele.